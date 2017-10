Frivillige frykter for liv etter «smålig» statsbudsjett

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er et av landets mest aktive redningskorps. Med både Kjerag og Preikestolen i dekningsområdet, må de ofte ut på redningsoppdrag.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er det satt av nesten 870 millioner kroner til beredskap. Ingenting av dette styrker den frivillige redningstjenesten, mener frivillighetsorganisasjonen.

Beredskapsleder Arne Alsvik i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand mener regjeringen er smålig Foto: Eirik Gjesdal/NRK

– Jeg synes staten er smålig. Den ytterste konsekvensen av statsbudsjettet er at menneskeliv går tapt, sier beredskapsleder i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand, Arne Alsvik.

– Trist

Han er klar på at regjeringen må på banen med penger til de frivillige.

– Det blir utført ufattelig mye dugnadsarbeid for å redde liv og helse i Norge. Jeg synes det er trist at staten ikke setter pris på dette arbeidet ved å gi oss økte bevilgninger.

NRK omtalte denne uken at Norsk Folkehjelp Strand og Forsand må ut med nesten 460.000 kroner kun i avgifter til staten ved kjøp av ny redningsbil til 850.000 kroner. Det er kun en av de mange utgiftspostene til redningskorpset.

Denne bilen måtte Norsk Folkehjelp Strand og Forsand ut med nesten 460.000 kroner i kun avgifter til staten for. Foto: Norsk Folkehjelp

– Vi har store utgifter knyttet til utstyr, drift og trening av mannskap. Dette koster penger, men nå må vi ut å steke vafler for å finansiere driften, sier Alsvik.

– Ansvarsfraskrivelse

Norsk Folkehjelp lister opp tre tiltak for å styrke beredskapen:

Sikre gratis bruk av nødnett

Fritak for engangsavgift på redningskjøretøy

Økt statsstøtte

– Den frivillige redningstjenestens innsats må styrkes, men med dette budsjettet legger regjeringen opp til at dette må skje via vaffelsalg og basar. Det er en ansvarsfraskrivelse, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp mener regjeringen driver med ansvarsfraskrivelse. Foto: erik m sundt

For 2018 foreslår regjeringen et tilskudd til de frivillige på 47,7 millioner kroner. Rundt halvparten av dette går til Nødnettet. Frivillige organisasjoner betaler i dag kun moms for bruk av Nødnettet, som er på om lag 5,9 millioner kroner.

– For en brøkdel av summen regjeringen nå bevilger til styrket beredskap, kunne vi også styrket den frivillige redningstjenesten. Vår oppdragsmengde har økt betraktelig de siste årene og forventes å øke også i årene som kommer. Vi skal ta den utfordringen, men det hadde vært fint med litt mer drahjelp fra det offentlige, sier Westhrin.

Hyller frivilligheten

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er klar på at de frivillige organisasjonene spiller en sentral rolle i redningstjenesten.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er glad for de frivilliges innsats.

– Uten deres innsats vil redningstjenesten svekkes betydelig, sier han, og lister opp følgende tiltak fra regjeringens side: