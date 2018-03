Frisk knuste Oilers

1–0 Frisk Asker. 2–0 Frisk Asker. 3–0. Frisk Asker.

Det er lite som minnet om gullgrossistene fra Stavanger som har feid over all motstand i eliteserien i ishockey siden 2010. Stavanger Oilers lå under 3–1 i kamper mot Frisk Asker før kveldens kamp. Det betød skjebnekamp for siddisene. Vinn eller forsvinn.

Det ble sistnevnte i Askerhallen.

Endre Medby ga Frisk Asker ledelsen i første periode etter en kontring. Hjemmelaget var best i første periode. I andre omgangen ble dominansen ytterligere forsterket.

Vinny Saponari og Cato Cocozza scoret målene som første Asker-laget opp i 2–0 og 3–0 ledelse.

Eirik Salsten reduserte for Oilers i tredje periode, men det holdt ikke for siddisene.

Kort tid senere økte Frisk ledelsen med Alex Wall.

Spillere fra Frisk Asker, Henrik Ødegård, og Stavanger Oilers, Philip Cornet, i slåsskamp under NM ishockey kvartfinale 5. kamp i Askerhallen i Asker fredag Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Stavanger Oilers er dermed ute etter å ha tapt 1–4 i kamper.

Og 4–1 i kveld.

Nå venter en uvanlig lang ferie for siddisene som har blitt seriemestere fire og norgesmestere sju ganger siden 2010.

I år endte imidlertid laget på en skuffende sjetteplass i seriespillet.