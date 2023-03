Begge var bosatt på Moi. Navnene frigis av politiet i samråd med de pårørende.

– Det var to flotte, omsorgsfulle og rolige gutter. Det var ikke de brautende typene, sier ordfører i Lund, Magnhild Eia.

Hun var rektor på Nygård barneskole, hvor begge var elever da de var yngre.

Rundt 2.000 personer bor på tettstedet Moi i Lund. Ordføreren forteller om et lokalsamfunn i sorg.

– Det har vært tøft. Det har preget hele samfunnet. De hadde et stort familie- og vennenettverk som ble berørte. Det har vært et stort behov for å møtes og samlet og bearbeide.

Magnhild Eia foran en fullsatt Lund kirke tirsdag. Foto: Thomas Ystrøm

– Var aldri noe tull med de

Tre tenåringsgutter var involvert i en ulykke der en bil havnet i elva Moisåna mandag kveld.

En av guttene kom seg ut på egen hånd. Magnar Kro Baisgård er faren til tenåringen som kom seg ut. NRK var i kontakt med ham dagen etter ulykken.

– Guttene hadde akkurat begynt å trene på treningsstudioet i bygda. De var glade i å skru på moped. De var flittige og rolige – det var aldri noe tull med de.

– De var hyggelige, vennlige og hadde så vidt kommet i gang med livet. De hadde fremtiden foran seg. Det minner meg om hvor skjørt livet er – ta vare på det.

Blomster lagt ned på ulykkesstedet onsdag. Foto: Tone Ollestad / NRK

Havnet i vannet

Det var litt over klokken 21 at meldingen kom til politiet. Ulykken skjedde på fylkesveg 4242 Moivegen.

Det er fortsatt uvisst om hendelsesforløp og årsak til ulykken.

To av guttene ble flydd til Haukeland universitetssjukehus, men ble bekreftet omkommet tirsdag ettermiddag.

En av dem klarte å redde seg ut av bilen, og fikk varslet om ulykken via telefon.

De to guttene var elever ved Flekkefjord videregående skole, der elevene er sterkt berørte etter hendelsen, ifølge rektor Tor-Inge Rake

– Det har aldri vært så stille i aulaen før som når vi ga beskjeden i dag. Dette var to av elevene våre. Vi fikk beskjed om det verste som kunne skje, sa Rake til NRK tirsdag.