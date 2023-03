– Her har noe sviktet totalt når det gjelder sikkerhet på denne veien.

Det sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

– Når det skjer en ulykke skal det ikke få slike fatale konsekvenser, som det gjorde.

Daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, Geirr Tangstad-Holdal.

Da han først leste om ulykken, fikk han inntrykk av at dette var et veiarbeidsområde hvor de ikke hadde rukket å sette opp rekkverk enda.

– Vannet, som ser ganske dypt ut, ser ut som det ligger en meter fra veien.

Han mener at siden av veien burde ha vært sikret med autovern.

– Jeg synes dette er en graverende ansvarsfraskrivelse av vegeier at det ikke er rekkverk. Sikkerhetsansvaret deres må tas på større alvor enn det jeg ser har blitt gjort i dag.

NRK har forelagt fylkeskommunen kritikken fra Tangstad-Holdal, men de har ikke svart på den.

Her skjedde ulykken mandag 13. mars 2023. Foto: Google maps

Hadde hatt autovern om den ble bygget i dag

Rogaland fylkeskommune overtok ansvaret for fylkesveiene den 1. januar 2020. Astrid Eide er enhetsleder for veg og forvaltning i fylkeskommunen.

– Det er trist å registrere en ny dødsulykke i Rogaland hvor ungdom er involvert. 2022 var også et år med mange dødsulykker i fylket, skriver hun i en e-post til NRK.

Videre skriver hun at veien er gammel og uten særlige utbedringer i nyere tid. Fylkeskommunen har fått flere spørsmål om hvorfor det ikke er autovern på strekningen.

– Da den ble bygget, var det ikke krav om autovern. Gjeldende krav ved bygging av ny vei tilsier at dersom det er vann med 0.5 meters dybde innenfor sikkerhetssonen som er tre meter, skal vi sette opp rekkverk.

– Det betyr at dersom vi hadde bygget veien i dag, hadde den hatt autovern.

NRK har vært på stedet og ifølge våre målinger er ikke sikkerhetssonen oppfylt.

Fra veikanten slutter til skråningen ut til vannet starter er det om lag 50 centimeter.

Blomster lagt ned på ulykkesstedet på Moi. Foto: Tone Ollestad / NRK

Mistet veigrepet

Ordfører i Lund kommune, Magnhild Eia (Sp), sier at innbyggerne i Lund i utgangspunktet ikke har tenkt at det er behov for autovern på strekningen.

Dette fordi veien er flatt, bein og oversiktlig.

– Men det er åpenbart at det vil være veldig rett å sette opp et hinder etter denne ulykken. Det er nå vi ser hvor lite som skal til for at noen går i elva.

Ordfører i Lund har selv opplevd at veien kan være utrygg. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I dialog med flere i lokalbefolkningen, får NRK informert at stedet, hvor bilen trolig mistet grepet, er kjent for å være glatt.

Eia har selv opplevd at punktet er utsatt om det blir glatt.

– Jeg hadde selv en opplevelse hvor jeg kjørte av E39 og på veien på andre siden av veien. Da sveiv jeg helt rundt. Jeg vet akkurat hvordan det kjennes i magen når du mister hele veigrepet.

Forklaringen er at veien ligger så nærme elva, at frostrøyken legger seg på veien. I tillegg er området tett skygget, og sola slipper sjelden til.

Få ulykker

Likevel er det få ulykker som kan huskes fra strekningen, forteller John Skåland. Han er tidligere kommunalsjef for plan, næring og miljø.

– Dette er forferdelig tragisk og trist, sier han om ulykken.

Skåland har vært i teknisk etat i Lund i 32 år, og har også vært brannsjef i kommunen.

– Det har ikke vært en spesielt utsatt vei i forhold til skader. Jeg kan ikke huske at det har vært noe trykk fra noe hold på at det skal være autovern her, forteller han.

– Kan du huske noen ulykker fra veien?

– Jeg har hørt rykter om en bil som for mange år siden kjørte ut. Jeg husker også da det var flom, da ble en bil stående godt under vann, men den stod fortsatt på veien. Da var det snakk om betongkanter der, men det var ikke snakk om fare for utforkjøring.

Nå pensjonerte John Skåland har flere ganger vært først til ulykkessteder i Lund kommune. Han kan ikke huske noen lignende ulykker på Fv 4242. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han påpeker at han flere ganger har opplevd å få tilbakemeldinger fra innbyggere om andre veier, men aldri ved Moisåna.

– Men nå har ulykken skjedd, og man ser hvor tragisk utfallet kan bli. Det er nok veldig fornuftig å sette opp autovern på strekningen nå.

Han understreker at han ikke mener noen har forsømt seg i sikkerhetsarbeidet rundt veien.

– Neste gang skjer kanskje ulykken et helt annet sted, hvor det burde være autovern. Dette er veldig vanskelig, og det finnes ingen enkel fasitløsning.