– Det har vært en enorm utvikling hos oss de siste årene, og vi får positive tilbakemeldinger. Mange kommer på kamp og spør om det skjer noe spesielt i dag, sier Roar Åkerlund i Vikinghordene.

Ordet «tifo» stammer fra det italienske ordet tifosi, som betyr supporter. Med tifo i fotball-sammenheng menes tribunearrangementer utført av supporterne. Disse skjer i hovedsak under spillernes entré før kamp. En tifo kan bestå av bannere, pyroteknikk, flagg, konfetti eller ballonger. Nå blir bruken av dette stadig mer utbredt blant norske supportergrupperinger.

I et forlatt industrilokale utenfor Stavanger forbereder Vikinghordene seg til 16. mai-kampen mot Lillestrøm.

Gjennom en dugnadsbasert, rullerende vaktordning forbereder Vikings supporterklubb tifoen som skal vaie over hjemmesupporternes felt.

Det krever stor innsats for å få landet prosjektene.

– Tifoen vi hadde i cupfinalen i 2019 var begynnelsen på det vi gjør nå. Da gjorde vi noe større enn hva vi egentlig hadde kapasitet til, for på den brukte vi opp mot 500 timer. Så det går med mye tid og ressurser på det, sier Åkerlund.

De mørkeblå Viking-fargene er et sentralt tema i tifo-arbeidet til Vikinghordene. Bannerne planlegges nøye før de males og holdes hemmelig helt frem til kampstart. Foto: Eivind Lagmannsveen / NRK

– Skaper noe ekstra

Vikinghordene er en av supportergruppene som stadig ser etter utvikling på egen tifo-produksjon.

– Vi har en egen tribunegruppe som styrer alt som skjer på tribunen. Til våre tifoer bruker vi banner, mosaikk, røyk eller bluss. Vi prøver å få mest mulig ut av minst mulig, for vi vil at det skal se massivt ut, sier Åkerlund.

Selv er han klar på hva han verdsetter mest med gruppens arbeid, både før og under kamp.

– Det er ikke kommersielt, falsk og påtatt. Her er det supporterne selv som er med på å skape noe ekstra, og vi ser at stadig flere ønsker å bli en del av det.

Roar Åkerlund er styreleder i Vikinghordene. Han ser positivt på utviklingen ved norske fotballarenaer de siste årene. Foto: Privat

En utvikling i Norge

Planlagte, detaljerte og omfattende prosjekter er blitt et mer normalt skue på norske fotballarenaer.

For mange tilfører tifoer med bannere, bluss, røykgranater og blinkende lys noe ekstra til fotballopplevelsen.

– Det legges utrolig mye arbeid, tid og krefter i det. Akkurat nå står det supportere over hele landet og jobber hardt med tifoer til fotballens nasjonaldag, sier Anders Kjellevold.

Han er styreleder i Norsk Supporterallianse (NSA), en sammenslutning som jobber for supporterklubbenes interesser.

De ser positivt på den voksende trenden i norsk supporterkultur.

– Det skaper en fantastisk ramme rundt kampene i norsk fotball, og det gir farge og stemning til arrangementene, sier Kjellevold.

Felt O har jobbet hardt med tifo-arbeidet inn mot 16. mai-kampen. Foto: Carina Johansen / NTB

Han mener inspirasjonen fra fotballkulturen på kontinentet er med på å styrke tribunene i den norske fotballen.

– Det er en av tingene som gjør at norsk fotball er gøy å se på, og som gjør at tilskuertallene har gått opp de siste årene.

En må ha noe å se på. Ikke bare på banen, men også på tribunene, mener han.

– Mange har lyst til å være med å skape den stemningen, og mange søker til de organiserte supportermiljøene, sier han.

Også utfordringer

Likevel har ikke implementeringen av den nye kulturen vært problemfri.

Spesielt har bruken av pyroteknikk og bluss bydd på flere uønskede hendelser som har resultert i både personskader og avbrutte kamper.

Kasting av bluss på banen la en solid demper på lokaloppgjøret mellom Fredrikstad og Sarpsborg 08. Flere personer fikk mindre skader, ifølge politiet.

Kjellevold er klar på at disse hendelsene er nødt til å tas alvorlig.

For den alminnelige supporter er det forbudt å bruke pyroteknikk på tribunen. Likevel ble det åpnet opp for samarbeid mellom klubbene og enkelte supportergrupper for å kunne bruke bluss i mer kontrollerte former.

– Nesten alle organiserte supportermiljøer ønsker at dette skal skje i trygge rammer. De ønsker å bruke det i trygge og velorganiserte former, sier Kjellevold.

Både klubber, forbund og supportere samarbeider nå for å redusere antall uønskede hendelser og sørge trygge tribuner.

Dette innebærer også å jobbe for toppklubbenes ønsker om å tillate blussing innen forsvarlige rammer.

– Urettferdig behandling

16. mai-runden er dagen hvor flest tilskuere finner veien til norske fotballstadioner.

Dermed vil flere arenaer rundt om i landet være fullsatt.

Kjellevold håper at dagen vil skape mye god reklame for norsk fotball, utenfor banen så vel som på.

– Det blir mye fokus på det negative ved den voksende tribunekulturen og alt det medfører, men det skal sies at det er utrolig mye bra som skjer i supportermiljøene, sier han.