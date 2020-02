Fortsatt fengslet etter Sola-drap

De to mennene som er siktet for å ha drept Sigbjørn Sveli i desember er begge varetektsfengslet for fire nye uker med brev- og besøksforbud. Begge mennene har erkjent deltakelse i vold mot Sveli, men ingen erkjenner straffskyld for drap.