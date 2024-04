Forsvarer vil trekke Viggo Kristiansen inn igjen i Baneheia-saken

Svein Holden er forsvarer for drapstiltalte Jan Helge Andersen. Han innser at det er problematisk å trekke inn en frifunnet mann i saken igjen, men mener likevel at det ikke er mulig å komme utenom.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

– Denne straffesaken er reist mot Jan Helge Andersen. Hans forklaring er som den alltid har vært, nemlig at Viggo Kristiansen utførte drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Da er det vår oppgave som hans forsvarere å utforske og utfordre påtalemyndigheten. Er det likevel en reell mulighet for at drapet har skjedd slik vår klient beskriver, og som ble lagt til grunn av to rettsinstanser, spør Holden.

Medvirkning?

Hvis svaret på dette spørsmålet er ja, mener Svein Holden at Jan Helge Andersen må frifinnes. I så fall mener han det er en reell mulighet for at også Kristiansen var der.

En annen problemstillingen forsvareren reiser er om det er en reell mulighet for at Andersen hadde en medvirkende rolle til drapene.

– Hvis retten mener å kunne påvise en slik medvirkningshandling, så skal han dømmes, ikke som hovedmann, men som medvirker. Og hvis svaret er nei, da skal han frifinnes, sier Holden.

Viggo Kristiansen er stevnet som vitne av forsvarerne, og han må møte i tingretten i neste uke.

–Det var så trygt i Baneheia

Før forsvarerne slapp til, hadde bistandsadvokat Audun Beckstrøm en innledning på vegne av de drepte jentenes foreldre.

– Det fulgte så mye liv med jentene. De likte å synge og opptre. Lena og Stine Sofie var bestevenninner med et helt spesielt bånd. De var så glade hver gang de møttes, fortsatte han.

Stine Sofie Sørstrønen, til venstre, og Lena Sløgedal Paulsen. Foto: PRIVAT / NTB

19. mai 2000. Det var en av de første vårdagene det var mulig å bade.

– Fedrene lot dem gå, det var så trygt i Banaheia, bare noen hundre meter opp fra der de bodde. Så traff de Jan Helge Andersen på stien. Det store spørsmålet som retten må ta stilling til er om han var alene der. Var det Jan Helge som drepte Lena også, spurte bistandsadvokaten.

Foreldrene fulgt saken i 24 år. De er også på plass i Sandnes. Seinere under rettssaken skal

– De trodde de hadde fått svar, men slik er det ikke. Viggo Kristiansen er frikjent. Tiltalen her gjelder drapet på Lena, men saken handler også om hva som skjedde denne dagen, bemerker Audun Beckstrøm.