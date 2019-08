Foreldre vet ikke hvordan de skal sikre barnevogner på bussen

I forrige uke ble en nyfødt baby skadet i en bussulykke på Karmøy. Årsaken til ulykken er ikke kjent, og politiet etterforsker saken. Babyen fikk hodeskader, men ingen varige mén.

Ulykken har gjort mange oppmerksomme på hvordan man best kan sikre barn og barnevogner i buss. Far og busspassasjer Håkon Hansen i Stavanger synes ulykken på Karmøy høres skummel ut.

– Jeg vet ikke hva som skjedde eller hva som er historien bak. Men det er trist, sier han.

Mener regelverket henger etter

Seniorrådgiver Unni Knutli i Trygg Trafikk sier de mottar mange henvendelser fra fortvilte foreldre som lurer på hvordan man best kan sikre barn og barnevogner i buss.

– Vi får mange slike henvendelser. Men det er langt fra alle busser som har mulighet for å feste barnevogner skikkelig, sier hun.

Busspassasjer Håkon Hansen og datteren Natalia. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Ulike busser har ulike krav til sikkerhetsutstyr.

– Turbusser har alt på plass av belter og barneseter. Vanlige rutebusser kan ha belter for voksne, men ikke nødvendigvis noe spesielt utstyr for sikring av barn. Når det gjelder bybusser, er det ikke krav til noe som helst, sier Knutli.

De manglende kravene frustrerer Trygg Trafikk.

– Vi påpeker dette stadig vekk, for vi er ikke fornøyde med lovverket. Regelverket for buss henger etter, og folk må selv ta ansvar og passe på. Sikkerheten er ikke god nok, sier hun.

Store krefter i sving

Ifølge Knutli finnes det ikke krav til sikkerhetsutstyr på bybusser fordi de skal være effektive og kunne frakte flest mulig passasjerer.

– Nå skjer det heldigvis sjelden ulykker med barnevogn i buss. Men når det først skjer, skjønner man hvor store krefter som er i sving, sier hun.

Seniorrådgiver Unni Knutli i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk

Det er ikke påbudt å bruke sikkerhetsutstyret i bussene. Knutli stusser likevel over at enkelte passasjerer velger å droppe å bruke det, når det faktisk finnes.

– Jeg aner ikke hvorfor det er slik, sier hun.

Vil ta det opp

Leder for transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H), mener at man generelt bør tilstrebe så høy sikkerhet som mulig i busser.

Helge Orten (H), leder for transport- og kommunikasjonskomiteen. Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er ikke lenge siden vi innførte påbud med sikkerhetsbelte i ekspressbusser, og sikring av barnevogner er jo like viktig, sier han.

– Det er naturlig å vurdere om det er behov for strengere regler for festing av rullestoler og barnevogner i buss, og vi vil ta dette opp med samferdselsdepartementet, sier Orten.

Ulykker er sjelden kost

Ulykken på Karmøy skjedde med en buss som tilhører selskapet Kolumbus. De frakter godt over en million passasjerer årlig, og opplever sjelden lignende ulykker.

Kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus. Foto: Kolumbus

– Jeg kan ikke huske sist det var en ulykke med et barn i barnevogn, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg.

I tillegg til å bruke sikkerhetsstroppen til å feste barnevognen med, mener Kolumbus at barnet bør være sikret i vogna og at foreldrene eller en annen voksen bør være like i nærheten.