Én uke gammel baby alvorlig skadet i bussulykke – politiet visste ingenting

– Det har vært en ulykke hvor en liten baby har blitt skadet lørdag ettermiddag. Men vi fikk ikke melding om ulykken før søndag. Babyen ble oppfattet som alvorlig skadd, og ble derfor sendt til Haukeland universitetssjukehus, sier etterforskningsleder i Sør-Vest politidistrikt, Atle Thorbjørnsen.

Ulykken skal ha skjedd i nærheten av Håvik bussterminal på vei fra Kopervik til Haugesund. Ifølge vitner skal en brå manøver fra bussen ha kastet barnet ut av barnevogna. Barnet skal ha landet på hodet i trappene til bussen.

Avhører sjåfør og undersøker buss

Bussjåføren skal selv ha ringt etter ambulanse. Barnet ble fraktet til Haugesund sjukehus. Der ble det avgjort at barnet måtte sendes videre til Haukeland universitetssjukehus for behandling.

– Vi starter nå etterforskning. Først tar vi avhør av sjåfør og undersøker bussen. Deretter vil vi få snakket med mora til babyen, opplyser Thorbjørnsen.

Etterforskningsleder i Sør-Vest politidistrikt, Atle Thorbjørnsen, etterforsker nå saken. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Han mener det er sjelden politiet må etterforske ulykker med usikret last i buss.

– Jeg kan ikke huske vi har hatt ulykker hvor babyer er involvert, sier etterforskningslederen.

Vogner skal også sikres

Det er ikke klart om vognen babyen falt ut av var godt nok sikret inne i bussen.

– Vi vet ikke ennå om dette er en trafikkulykke, eller om babyen var godt nok sikret. Det vil vi undersøke videre. Vogner i busser skal også sikres. Det er laget ordninger i bussen som gjør at vogna skal stå stabilt. Vi vil nok få svar på dette etter å ha undersøkt bussen, sier Thorbjørnsen.

Tilstanden til den skadde babyen skal nå være stabil.

Kolumbus beklager

Bussen hvor ulykken skjedde tilhører Kolumbus. Selskapet beklager nå hendelsen.

Kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus synes ulykken er trist. Foto: Kolumbus

– Det er forferdelig trist, og det har vært en vanskelig situasjon for foreldrene. Vi har nå fått vite via politiet at babyen kan få komme hjem og ikke har fått varige mén. Det er vi glade for å høre, sier kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus.

Hun sier de nå avventer politiets etterforskning.

– Politiet har snakket med sjåføren, og de har fått video av oss, så får vi vente og se hva deres konklusjon blir, sier Skundberg.

Kolumbus' operatør Tide prøver også å komme i kontakt med foreldrene til babyen.