Lyn, Vålerenga, Røa, Stabæk og LSK Kvinner fra Oslo og nabokommunene. Brann, Arna/Bjørnar og Åsane fra Bergen og Rosenborg fra Trondheim. Ni av ti lag i Toppserien for kvinner kommer fra de største byene i Norge.

Kun Avaldsnes fra Karmøy kommer fra et mindre sted.

Toppserien for kvinner er i ferd med å bli sterkt sentralisert til Oslo og Bergen.

– Jeg tror det er helt avgjørende for norsk kvinnefotball at vi ikke blir sentralisert rundt de største byene, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Fotballekspert i NRK, Carl-Erik Torp, advarer mot sentraliseringen i Toppserien. Foto: Espen Solli / NRK/TV 2

Torp mener forklaringen først og fremst handler om økonomi og studiemuligheter.

– I kvinnefotballen har en spiller ikke kunnet leve av å spille fotball, og må ha en utdanning i tillegg. Da har det vært naturlig å søke de største byene. I tillegg har disse klubbene hatt gode utviklingsmiljøer, sier Torp.

Kan satse på drømmen

Tidligere landslagsspiller Elise Thorsnes er enig.

– Spillerne trekker til storbyene på grunn av utdanning, sier Vålerenga-profilen.

Ingrid Lovise Jåstad kom fra Arna/Bjørnar til Avaldsnes denne sesongen.

For henne hadde det ikke noe å si at Avaldsnes er et mindre sted enn Bergen.

– For min del var Avaldsnes et steg i riktig retning. Jeg kan fokusere på fotball, og de har flinke folk. Jeg trengte et sted hvor jeg fikk spille masse, vise meg frem og utvikle meg, sier Jåstad.

Ingrid Lovise Jåstad mener valget om å begynne i fotballklubben Avaldsnes er et steg i riktig retning for henne. Foto: Annika Byrde / NTB

Drømmen hennes er å spille for Manchester United i England.

– Det er kult at jeg har muligheten til å kunne jobbe mot det. Det hadde jeg ikke som liten jente.

Velkjent problem

Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike og hadde kongsgården sin på Avaldsnes. I dag huser tettstedet med snaue 3000 innbyggere den eneste toppserieklubben som ikke kommer fra en storby.

– Hvor skal vi begynne, ler John Arne Riise, trener i Avaldsnes.

NRK har akkurat spurt hvilke utfordringer sentraliseringen gir klubben hans.

Avaldsnes, som vant både cupgull og sølv i Toppserien i 2017, har de siste årene virkelig fått kjenne på hvor vanskelig det er drive en toppserieklubb på et lite sted.

– Det er ufattelig vanskelig. Både når det gjelder å få spillere hit fra andre deler av landet, økonomi, sponsing og skole, oppsummerer Riise.

Avaldsnes-trener John Arne Riise sier det vanskelig å drive toppklubb utenfor de største byene. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Avaldsnes var tidlig ute med profesjonaliseringen av spillerstallen og var en av klubbene med høyest budsjett. Nå har storklubber som Vålerenga, Rosenborg og Brann overtatt pengetronen.

De har dobbelt så høye budsjetter.

Riise sier han har hatt videomøter med flere potensielle nye spillere det siste halvannet året. Hvis de er opptatt av å bo i en stor by, kjølner interessen kjapt.

– Hvis de er mest opptatt av hvor de bor, er jeg ikke interessert. Da har de feil fokus. Vi er opptatt av treningshverdagen og å utvikle spillere. Det er det vi må selge inn til spillere, agenter og foreldre, sier Riise.

En annen utfordring er å beholde de spillerne en allerede har. Elleve av Avaldsnes-spillerne går på videregående skole. De utgjør halve troppen.

Anbefaler Karmøy

– Reis til Karmøy, sier Elise Thorsnes.

Den mestscorende spilleren i norsk toppfotball spilte totalt fire sesonger for Avaldsnes.

Hun stortrivdes.

Elise Thorsnes trivdes på Karmøy og kjøpte seg hus. Foto: Rune Fossum Lillesvangstu / NRK

– Jeg kan love deg at det er muligheter på Karmøy også. Fiske og friluftsliv. Det er et lite miljø der du blir godt kjent med folk. Alle kjenner alle, og folk bryr seg på en annen måte enn her i storbyen, sier Thorsnes.

Ei annen som reiste til Avaldsnes for å satse på fotball, er Vålerenga-spilleren Olaug Tvedten. For henne var det avgjørende å ha en toppserieklubb nær hjemmet på Stord.

Hun begynte på Haugesund toppidrettsgymnas som 16-åring og meldte overgang til Avaldsnes.

– Det var veldig fint å ha Avaldsnes så nært. Det er ikke bra at nesten alle toppserieklubbene ligger i Oslo eller Bergen. Skulle gjerne sett at det var klubber andre steder også, sier Tvedten.

Olaug Tvedten mener det er uheldig at de fleste toppserieklubbene er fra Oslo og Bergen. Foto: Javad Parsa / NTB

Det er likevel lys i tunnelen. En rekke eliteserieklubber på herresiden har økt satsingen på kvinnefotball de siste årene. Både Tromsø, Molde, Aalesund, Viking og Odd satser. Start i 1. divisjon likeså.

Medvind i kvinnefotballen

Sportslig administrativ leder i kvinnelaget Fortuna i Ålesund, Ruben Aalberg, er veldig glad for profesjonaliseringen som skjer.

– Vi føler oss heldige og synes klubben har kommet langt, sier han.

Sportslig administrativ leder i Fortuna i Ålesund, Ruben Aalberg, mener det skal være like naturlig for jenter å spille toppfotball som gutter. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / ntb

– Det har helt åpenbart vært vanskeligere å satse tidligere. Vi opplever en voldsom entusiasme nå. Det er medvind i kvinnefotballen i forhold til hva det har vært tidligere.

Carl-Erik Torp mener også at det skjer veldig mye positivt i profesjonaliseringen av kvinnefotball.

– At klubbene vi kjenner fra herrefotball, tar mer ansvar og satser på kvinnefotball, vil føre til sterkere miljøer, sier Carl-Erik Torp.

Han mener det er viktig at jenter over hele landet kan få lov å ha en proffdrøm.

– Det er mange jenter som ikke ser muligheten for å bli kvinnefotballspiller i dag, og det er synd. Nå tror jeg vi snart kommer dit at drømmen er realistisk for jenter også, og det er kjempepositivt. Dette vil bidra at flere jenter vil satse på fotball, også i distriktene, sier Torp.