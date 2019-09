Masseutmelding fra bompengepartiet

Etter at sentralstyret i FNB omgjorde eksklusjonen av Aina Elise Grude, partiets førstekandidat i Klepp, har 15 medlemmer meldt seg ut.

De utmeldte utgjør hele styret, samtlige listekandidater utenom Grude, og alle andre aktive medlemmer av lokallaget.

Styreleder Geir Morten Øvestad skriver i en bekymringsmelding til sentralstyret at «den adferd som Grude Larsen har utvist er svært lite forenelig med det å representere andre».

Førstekandidat Aina Elise Grude ble først ekskludert av lokallaget på Klepp, men eksklusjonen ble opphevet av sentralstyret. Foto: Privat

Styret i FNB Klepp skriver at de ikke har noen tillit til henne, verken som representant eller medlem.

– Hun har bedrevet sjikane av andre partimedlemmer, og hun har kommet med trusler. Hun har også forsøkt å presse meg til å bli sluppet inn i styret uten at hun er valgt inn, sier Øvestad til NRK.

– Sa at jeg måtte passe meg

– Hva gikk truslene ut på?

– Hun sa at jeg måtte passe meg, og at hun skulle gjøre ting ubehagelig for meg.

– Hva med dere som ble valgt inn i kommunestyret fra partiet?

– Vi må fortsette som uavhengige kandidater. og bruke tid til å tenke gjennom hva vi skal gjøre videre.

FNB-leder Frode Myrhol og sentralstyreleder Morten Malmin forlater det ekstraordinære styremøtet på en privat adresse i Stavanger tirsdag kveld. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

De to som er valgt inn fra FNB i Klepp er nettopp Geir Morten Øvestad og Aina Elise Grude.

Øvestad mener at en tilbakeføring av Aina Grude Larsen for alle praktiske formål vil bety slutten for lokallaget FNB Klepp.

Grude: – Urimelige påstander

– Dette er jo helt urimelige påstander. Nå må de gi seg. De skal bevise dette. Jeg må rådføre meg med FNB sentralt om hvordan jeg skal stille meg til dette, sier Grude i en kommentar til Aftenbladet.

Hun har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Ekskluderingen i lokallaget på Klepp skjedde uten velsignelse fra FNBs sentralstyre.

Tirsdag kveld møttes derfor sentralstyret til ekstraordinært møte. Her ble ekskluderingsvedtaket omgjort:

Styret har ikke funnet grunnlag «som vi mener er alvorlige nok til en ekskludering», opplyste FNB i en pressemelding.

Lind-saken i kveld

I kveld skal sentralstyremedlemmene behandle nok en eksklusjonssak. Alexandra Lind ble i helgen kastet som medlem av lokallaget i Sandnes.

FNB-ledelsen sentralt har allerede gikk klart uttrykk for at de heller ikke kan godta denne eksklusjonen.