– Det er glimrende. Kjempeflott!

Aina Elise Larsen Grude er fornøyd. På selveste valgdagen 9. september ble hun som førstekandidat i Klepp FNB ekskludert fra partiet. Grunnen var at hun gjentatte ganger skal ha brutt partiets vedtekter, ifølge Aftenbladet.

Men ekskluderingen i lokallaget skjedde uten velsignelse fra sentralstyret. Tirsdag kveld møttes derfor sentralstyret til ekstraordinært møte.

Her ble ekskluderingsvedtaket omgjort: Styret har ikke funnet grunnlag «som vi mener er alvorlige nok til en ekskludering», står det i pressemeldingen.

FNB-leder Frode Myrhol og sentralstyreleder Morten Malmin forlater det ekstraordinære styremøtet på en privat adresse i Stavanger tirsdag kveld. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Det var som jeg forventet, sier Grude til NRK.

– Fordi det var ikke noe grunnlag for å ekskludere meg. Jeg tror heller ikke Klepp har mulighet for å ekskludere noen fra FNB. Det er jo FNB sentralt som har den muligheten, ikke lokallaget, sier hun.

Oppfordrer til ro

I pressemeldingen oppfordrer styreleder Morten Malmin og resten av sentralstyret til «samarbeid, ro og fokus på politikken fremover.»

– Hvordan blir samarbeidsklimaet i Klepp framover?

– Det tror jeg at kommer til å gå bra. Vi er voksne folk, og vi er nødt til å jobbe sammen, sier Grude.

NRK har vært i kontakt med lokallagsleder Geir Morten Øvestad. Han og resten av styret i FNB Klepp sitter i et møte tirsdag kveld og diskuterer saken.

Øvestad ønsker ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Enda en ekskludering

Det har gått hett for seg i FNB i Rogaland etter valget.

På toppen av ekskluderingen av Grude, fikk den profilerte bompengeaksjonisten Alexandra Eva Lind et brev i helga hvor det stod at hun var ekskludert fra Sandnes FNB.

Det hører med til historien at Lind fikk flest personstemmer og rykket opp på førsteplass på valglisten – forbi ordførerkandidat Ellen Karin Moen.

Alexandra Eva Lind har vært en av de mest sentrale personene i bompengeopprøret. Som FNB-kandidat i Sandnes fikk hun fikk hun flest personstemmer i valget.

Ekskluderingen av populære Lind fikk partileder Frode Myrhol og sentralstyreleder Malmin til å se rødt.

Også denne saken blir for tiden behandlet av sentralstyret, men leder Malmin opplyser tirsdag kveld at saken fortsatt er under behandling.

«Kafka-prosess»

Politisk kommentator Trond Birkedal karakteriserer bråket i FNB som en ren «Kafka-prosess».

Han refererer til Franz Kafkas roman «Prosessen», et absurd mareritt der en uskyldig mann blir rettsforfulgt uten å vite hvorfor.

– Det er en ren Kafka-prosess som pågår. Alle kan ekskludere deg, og det skaper en vanvittig usikkerhet og mistenksomhet som gir dårlig moral i partiet, sier Birkedal.

FNB er etter hvert godt kjent med interne konflikter. På selve valgdagen møttes partiledelsen og en Oslo-gruppering i retten for å få avklart retten til bruk av partinavnet.