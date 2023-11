Ole Haddeland og samboeren Stine Bragdø har etter mye om og men skaffet seg samboerkontrakt.

En bekjent av dem havnet i en vanskelig situasjon, der det ble en utfordring ved at de ikke hadde en kontrakt.

Derfor har samboerparet nå skaffet seg en kontrakt.

For rettighetene er nemlig ikke de samme for samboerpar og gifte.

– Veldig fint

Ole og Stine fra Haugesund visste at samboerkontrakt var noe de burde ha. Men de skjøv på beslutningen flere ganger før de tok grep:

– Det var veldig fint å snakke gjennom alt for å sikre at vi har en lik forståelse av vår felles økonomi og hva som er mitt, ditt og vårt, sier Hadeland.

Ole og Stine sier det ikke var kleint å skrive samboerkontrakt. De sier det føles rart, men også befriende. – Nå kan vi snakke om alt, sier Ole. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Mens gifte par har ekteskapsloven som sikrer dem deling av verdiene ektefellene har skapt i løpet av ekteskapsperioden, har samboerne ingen tilsvarende rettigheter.

Men de kan altså skrive en samboerkontrakt.

Hva bør være med i samboerkontrakten? Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Det finnes flere samboerkontrakt-maler som kan lastes ned og fylles ut på nett. Disse punktene er viktige å få med i kontrakten: Boligen Hvem eier boligen eller hvilken eierandel har dere dersom den andre skal kjøpe seg inn? Eller skal den andre parten betale leie?

Felleskostnader Hvordan fordeler dere regningene? Om begge parter tjener ulikt kan dere avtale hvordan dere fordeler utgifter og skrive det i kontrakten.

Felles lån Tar dere opp felles lån, få med i samboerkontrakten hvor stor andel av lånet dere står ansvarlige for hver for dere.

Hvem får boligen ved brudd? Bli enige på forhånd og skriv i kontrakten hvem som skal bo i felles bolig ved et eventuelt brudd.

Kilde: Huseierne.no

30 prosent er samboere

30 prosent av dem som lever i et samliv er samboere. Justify har nylig undersøkt hvor mange av dem som faktisk har en slik avtale på plass.

Den nye undersøkelsen, gjort av YouGov, viser at nesten åtte av ti som lever i samboerskap ikke har skrevet samboerkontrakt:

78 prosent av de som lever i samboerskap har ikke skrevet samboerkontrakt.

46 prosent av de som ikke har samboerkontrakt sier at de har vurdert å skaffe seg det.

40 prosent sier at de ikke har vurdert å skaffe seg det

– Det er fort gjort å blande sammen økonomi. Slike ordninger kan virke bra der og da, men kan slå uheldig ut hvis forholdet tar slutt.

Det sier Trude Sem Langfeldt. Hun er advokat i Justify, en nettbasert tjeneste for juridiske avtaler.

Advokat i Justify, Trude Sem Langfeldt. Gjennom Justify koster det 2000 kroner å skrive samboerkontrakt. Foto: Tommy Andersen / Justify

– En kjærlighetserklæring

– Det er ingen lov som regulerer samboere i dag. Samboere må lage sine egne avtaler og betingelser for samboerforholdet, sier Langfeldt.

Advokaten sier dette vil ta forholdet til et nytt nivå.

– En samboerkontrakt handler ikke bare om hva som skjer hvis det blir slutt. Jeg ser på det som en slags kjærlighetserklæring, sier hun.

Hun tror det kan gi en følelse av sikkerhet i parforholdet.

– Det kan forebygge krangler og gjøre økonomi mindre tabu i forholdet, sier hun.

Uansett hvordan man får en kontrakt på plass, mener Langfeldt at det viktigste er å holde den oppdatert:

– Oppdater kontrakten årlig. Store eiendeler, store innbetalinger og arv. Alt dette skal inn, sier Langfeldt

Hva skal man velge?

Så kommer spørsmålet om det er bedre å være samboer eller å gifte seg.

– Det kommer helt an på situasjonen. Har man to felles barn og lever A4-livet kan man like godt bare gifte seg. Men har man ulik grad av investeringer, da kan man med fordel vurdere en samboeravtale.

Det sier Christine Braastad Orre. Hun er advokat hos TP Advokatfirma.

Advokat hos TP advokatfirma, Christine Braastad Orre. Etter at kontrakten har blitt fylt ut av samboerpar, leveres det inn til advokat som kvalitetssikrer den. Foto: Privat

– Det viktigste er at man gjør bevisste, informerte valg omkring dette. Jeg har rådet klienter å gifte seg, men noen kan synes det fremstår noe følelsesløst å gifte seg på økonomisk grunnlag, sier hun.

Mye risiko

Braastad Orre forteller at mange samboere ikke vet hvor få rettigheter de har dersom forholdet skulle ta slutt, eller om den ene faller fra.

Man kan risikere å sitte igjen med ingenting som samboer, mens ektefellen som hovedregel er sikret en del av arven.

– Derfor er det lurt å skaffe seg informasjon. Snakk med en advokat, gjerne sammen. Da risikerer man ikke ubehagelige overraskelser hvis noe skulle skje, sier Braastad Orre.

– Hvorfor er det så få som får seg samboerkontrakt?

– Personlig tror jeg det er fordi man tenker at brudd eller ulykke ikke kommer til å skje. Og når ting først blir vanskelig er det sensitivt å adressere det, sier hun.

– Håper det er bortkastede penger

Samboerne Ole og Stine håper de par tusen kronene det kostet dem å skrive samboerkontrakt skal være bortkastede penger.

– Det blir det samme som å betale for livsforsikring. Vårt forhold skal vare evig, men andre ting kan jo skje, sier Ole.