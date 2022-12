Flere legevakter er presset: – Bare toppen av isfjellet

Den siste uken har det vært flere barn innlagt på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

– Vi prøver å få skrevet ut barna som kan være hjemme, for å få plass til de barna som sannsynligvis kommer det neste døgnet, sier overlege ved barne- og ungdomsavdelingen på sykehuset, Ole Bjørn Kittang.

Porsgrunn legevakt har hatt mye sykdom, men mindre skader enn forventet.

– Vi har hatt fått inn mange barn med influensa og feber, men lite skader. Det har vært noe, men mindre enn vi forventet. Det var litt overraskende, sier sykepleier Trude Unosen.

Haukeland universitetssjukehus opplever også at barne- og ungdomsavdelingen er den som er tyngst belastet.

– Vi har en del influensa, og ikke minst RS-virus blant barn. Barne- og ungdomsklinikken er den som er mest presset av våre klinikker, sier Eivind Hansen, administrerende direktør ved sykehuset.

Stavanger legevakt har foreløpig ikke tall på hvor mange som har kontaktet legevakten, eller hvor lang ventetid det har vært for å få hjelp.

– Det har vært travelt i julen fordi det har vært mange pasienter og mange syke ansatte, sier legevaktsjef i Stavanger Magnus Haugland Gudmestad.

Sandnes legevakt forventer en roligere romjul, for da har alle legesentre oppe, men tror det vil ta seg opp igjen til nyttår.

– Vi har gode leger og sykepleiere på jobb og har vært oppbemannet hver vakt i juledagene, sier Anne Borsheim på Sandnes legevakt.

Sunnfjord Ytre Sogn Interkommunale legevakt i Førde opplever stor variasjon til at folk kommer dit, men påpeker at de ser mye luftveisymptomer.

– Det er mest at folk ringer inn for syke barn og har behov for råd, og det blir avklart på telefonen. Men så er det noen, gjerne eldre som er mer syke og kommer inn, sier Øystein Furnes, legevaktsjef.

Tønsberg legevakt har hatt tre krevende uker med mye luftveisinfeksjoner og andre infeksjoner. Legevakten hadde selv et høyt sykefravær pga dette.

– Det har vært mye infeksjoner i vesentlig luftveier. Det har vært lungebetennelser, halsbetennelser, covid og RS-virus. Spesielt mange barn har høy feber, sier tjenesteleder Ingerd Saasen Skjold Backe.

I løpet av andre juledag var 190 pasienter innom Oslo skadelegevakt.

– Omtrent halvparten av pasientene som henvendte seg med en akutt skade i går hadde falt utendørs, sier Martine Enger, overlege ved skadelegevakten.

Det er også fulle sengeposter på barneavdelingen på St. Olavs.

– Vi har hatt en økning i antall innleggelser, særlig med RS- og influensa-A-virus, og det er mange barn med begge deler. I tillegg er det også barn som kommer inn med mage- tarminfeksjoner. De aller fleste behandles på sengepost, men noen få trenger også intensivavdelingen. Med pågående virusbølge er det en svært travel jul med fulle sengeposter på barne- og ungdomsklinikken, sier klinikksjef Paul Georg Skogen.