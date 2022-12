– Vi kommer oss gjennom i løpet av en dag, men det er på hengende håret av og til, sier Cecilie Eliassen (31).

Hun jobber som sykepleier på akutten ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

De siste ukene har vært ekstremt travle på jobb. Dobesøk må planlegges nøye og nistematen tas med i hånda.

Ofte har hun ansvar for 4–5 pasienter samtidig.

– I tillegg må jeg løpe dersom akuttalarmen går og kan da være borte i halvannen time mens pasienten ligger sårbar i mottak. Det oppleves ubehagelig og av og til direkte uforsvarlig, sier hun.

Korridorpasienter

Det er uvanlig mange pasienter på landets sykehus nå før jul. Sykehusene fylles opp av pasienter med influensa, RS-virus, covid-19, fall- og bruddskader.

I tillegg er det høyt sykefravær blant ansatte.

Chris Peter Grasaas-Albrecht er enhetsleder ved akutten i Kristiansand. Lista over pasienter som er innlagt og som skal legges inn, er lang.

– I løpet av de neste timene er det fullt her og vel så det. Da må vi plassere pasientene i korridorene eller der det er fysisk plass i akuttmottaket. Det er ugreit og absolutt siste løsning, sier han.

Å ivareta brann-, smitte- og personvern når det er så mange pasienter på et begrenset areal på akuttmottaket, er også utfordrende.

Seksjonsleder Anne Cathrine Nyberg og enhetsleder ved akutten på sykehuset i Kristiansand Chris Peter Grasaas-Albrecht har travle dager. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ønsker mer tid med barna

Enhetslederen er spent på hvordan jula blir. En stadig økende pasientstrøm, fulle sengeposter og mange syke ansatte gjør kabalen svært krevende.

– Dersom vi ikke får dekket vaktene må vi pålegge noen å komme inn på jobb. Vi har ikke gjort det hittil og håper vi kan unngå det når ansatte skal ha velfortjent fri sammen med familien sin.

Sykepleier Eliassen har to små barn hjemme. Hun håper å få mer tid med dem i jula, men det er slett ikke sikkert.

– Jeg håper jeg kan tilbringe tiden med familien, men kjenner på et ansvar for pasientene og kollegaer. I kriser stiller vi opp.

Sykepleier ved Sørlandet sykehus i Kristiansand Cecilie Eliassen sier at hun bruker mye av energien sin på jobb. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

– Må man, så må man

Sykepleierkollega Stian Bergum (40) har jobbet på akutten i halvannet år. Han har aldri hatt det så travelt på jobb som de siste ukene.

– Jeg kjenner nå at det nærmer seg maks av det jeg kan leve med på jobb. Nå går det slag i slag fra morgenen av.

Han er forberedt på at han kanskje må jobbe i jula, når han egentlig har fri.

– Må man så må man. Det er en del av jobben her, men jeg håper å unngå det.

Sykepleier ved akutten ved Sørlandet sykehus Stian Bergum sier noen pasienter nå må vente lenger enn det som er vanlig. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Flere norske sykehus har valgt å heve beredskapsnivået til grønt nivå. Blant annet Oslo universitetssykehus, Ahus, Vestre Viken, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Vestfold.

Høynet beredskap innebærer blant annet at ansatte kan beordres tilbake på jobb, selv om de har juleferie.

Sørlandet sykehus vedtok i dag på et møte å gjeninnføre bruk av munnbind ved pasientkontakt.

De har valgt å ikke heve beredskapsnivået, men følger situasjonen nøye.

– Helt ekstremt nå

Ved Sykehuset i Vestfold er situasjonen presset. Det er fullt på sengeposter, ventetider på akuttsenteret og høyt sykefravær.

Sykehuset vet ikke hvordan det store bildet utvikler seg fra time til time.

Direktør Stein Kinserdal har derfor sett seg nødt til å sette sykehuset i grønn beredskap.

– Det er helt ekstremt nå. Det hører vi fra samtlige helseforetak i landet. Enten er de, eller planlegger de å gå i beredskap.

Stein Kinserdal, direktør ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Tilstrømningen av pasienter øker ifølge direktøren mer enn på flere år.

– Nå slår det inn med både influensa, covid, RS-virus og diverse forskjellige ting som veldig sjelden kommer samtidig, sier han.

I første omgang legger sykehuset opp til frivillig mobilisering av ansatte i julen.

– Så får vi se om vi må eskalere det med enten lønnsstimuli, eller i ytterste fall hente folk inn til å jobbe ekstra, sier Kinserdal.

Det må prioriteres hardere på sykehusene. Mange steder er det bare de aller sykeste som får komme på sykehus. En del planlagte behandlinger utsettes. Sykehusene vil også ha flest mulig pasienter ut til kommunene.

Det gjør at det også blir økt press på kommunehelsetjenesten.

– Mange er redd for at juleferien ryker

Norsk Sykepleierforbund har nesten 130 000 medlemmer. Hver eneste dag får forbundet meldinger fra bekymrede sykepleiere om veldig hektiske dager.

Med uvanlig mange pasienter og ekstra mange syke ansatte blir det stort press på de som er igjen på jobb, forteller første nestleder i Sykepleierforbundet, Silje Naustvik.

– Det er klart at det er tøft for sykepleierne å vite at man skal inn i en julehøytid med veldig høyt trykk på jobb. Også er man kanskje redd for å bli syk selv, slik at det blir enda mer å gjøre på de som er igjen.

Silje Naustvik, første nestleder i Norsk Sykepleierforbund. Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Noen steder har ansatte allerede fått beskjed om å være i beredskap i julen.

– Det er nok mange som er redd for at juleferien skal ryke og at de må komme tilbake på jobb på grunn av høyt arbeidspress og stort sykefravær, sier Naustvik.

Nestlederen beskriver at mange sykepleiere går med ekstra høye skuldre med tanke på økt beredskap på sykehusene.

Det kommer på toppen av to år med unntakstilstand på grunn av pandemien.

– Selvfølgelig er det en belastning. Det er strekk i laget nå for mange som har stått i tøffe tak i flere år. Nå går vi inn i nok en jul der sykepleiere kan risikere å måtte gå på jobb selv om det ikke var planlagt.