– Hvor mange er her nå?

– Eh....fem...seks.

Seniorinspektøren fra Arbeidstilsynet spør den lett forfjamsede mannen fra Øst-Europa på engelsk. Det er en solfylt morgen i Stavanger.

De hadde nettopp startet opp arbeidet på den eldre eneboligen nær sentrum. Det er satt opp stillas utenfor huset og mye av kledningen er dratt av.

Inni huset er de fleste veggene revet. Popmusikken står på fullt i andre etasje. Utenfor huset står flere biler med logoen til selskapet den såkalte A-krim-gruppa har slått til mot.

Seniorinspektør Espen Mangor-Jensen har med seg representanter fra politiet, Skatteetaten og kemneren. Nav er også en del av samarbeidet som skal avdekke arbeidsmarkedskriminalitet.

De siste årene har satsingen blitt større og større. I fjor slo A-Krim-gruppa i Rogaland til mot 540 selskaper og gjennomførte 20 større aksjoner.

I 2017 var tallene 490 og 13. 2019 har startet med en ny satsing. Nå skal også huseiere som vet at de kjøper svarte tjenester straffes.

Derfor slår de til mot dette huset denne tidlige morgenen i februar.

Fem siktet

Gruppa har fulgt selskapet som det aksjoneres mot i lengre tid. Det har foreløpig ført til at fem personer er siktet. To av dem er huseiere som har erkjent å ha betalt for svart arbeid. En av dem er eieren av et byggeselskap. I tillegg er en ansatt i en byggevarehandel og ektefellen hans siktet.

– Den ansatte i byggevarefirmaet er siktet for underslag. I tillegg er hans kone og en eier av et byggefirma siktet for medvirkning, sier politiadvokat ved Sør-Vest politidistrikt, Therese Braut Våge.

Seniorinspektør Espen Mangor-Jensen sjekker papirene til selskapet. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Politiet etterforsker saken fortsatt. Mannen som er siktet for underslag har vært fengslet i flere uker etter at han ble pågrepet tidlig i februar.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Det er en del av etterforskningen som pågår. Det er snakk om rundt 400.000 kroner i kontantinnskudd og 400.000 kroner i overføringer. Så vil det bli etterforsket om det er underslag eller om det er lovlige overføringer også.

– Hvordan slo politiet til?

– Politiet slo til mot flere adresser. Både mot han som er siktet for underslag, mot byggefirmaet, men også mot en del av kundene som er siktet for kjøp av svart arbeid fra firmaet, svarer politiadvokaten.

Og det er kundene som nå blir hovedmål fremover.

Flere tilsyn

– Det er ikke få som har måttet løpe ut fra et møte i oljeselskapet de jobber i fordi de har fått en telefon om at de har ti kontrollører i hagen.

Talsperson for A-Krim i Rogaland og leder for Arbeidstilsynet, Gro Ellingsen, forteller at folk vil merke gruppas aktivitet i tiden fremover. Nå vil de begynne å straffe huseiere som kjøper svarte tjenester.

Talsperson for A-Krim i Rogaland, Gro Ellingsen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hvordan folk reagerer?

– Noen blir sinte. Andre blir redde. Noen tar det ganske fint.

Ellingsen forteller at huseierne som er siktet i saken som er blitt rullet opp vil få bøter. I Rogaland avdekket A-Krim-gruppa 28 virksomheter som de anser som trussel mot norsk arbeidsmarked i 2018. Også nasjonalt har A-Krim satsingen hatt synlige resultater.

I fjor gjennomførte A-Krim-gruppene totalt 3200 tilsyn, året før var antallet 2300. Det førte til 5300 reaksjoner. I 2017 var det 4500 reaksjoner.

Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie (H), mener at dette viser at regjeringen tar problemstillingen på alvor.

– Målet er å kjeppjage de useriøse aktørene ut av norsk arbeidsliv. Vi har akkurat lagt frem en ny strategi for partene i arbeidslivet. Vi skal skru til ytterligere, sier hun.

Hun viser til at det har vært flere tilsyn og flere sanksjoner i 2018. Samtidig har andelen tilsyn med regelbrudd gått ned. I 2016 fant man regelbrudd ved drøyt seks av ti tilsyn. I 2018 var det fem av ti.

– Det betyr at vi klarer å ta flere useriøse aktører og luker dem ut, sier ministeren.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Anders Brekke / NRK

De siste årene har det blitt opprettet sju A-krim sentre i landet. Hauglie har også en formaning til forbrukerne.

– Hvis du kjøper svart og er klar over det, bør du tenke seg nøye om. Du bidrar til å finansiere alvorlig kriminalitet, undergraver seriøse bedrifter i nærmiljøet ditt, setter ansatte i en vanskelig situasjon og undergraver skatter og avgifter. Men samtidig så ser vi at mange opplever det vanskelig å finne frem. Derfor skal vi gjøre det lettere for forbrukerne å velge seriøst og hvitt. Men de som vet at de kjøper svart bør tenke seg nøye om.

Skiftet selskap

Selv om kontrollene har økt i hyppighet og omfang, er det ikke alltid A-Krim-gruppa treffer blink. Denne morgenen i Stavanger er tilsynelatende det meste i orden.

Selskapet de skulle kontrollere har de fulgt med på i lang tid. Men arbeiderne som jobber i eneboligen er ikke lenger ansatt i det selskapet. De er ansatt i et nytt selskap. Et selskap med nesten samme navn som det andre selskapet.

– Det nye selskapet skal bygges på ruinene av det gamle som nå snart sannsynligvis ikke vil eksistere lenger, sier seniorinspektør Mangor-Jensen.

Han forklarer at dette har skjedd før og er noe av det som gjør kontrollarbeidet vanskelig. Politioverbetjent Fred Sherling sier at A-Krim-gruppen likevel ikke vil gi opp.

– Myndighetene har utestående fordringer. Det kan være at vi går på kundene til firmaet som ikke har betalt for seg enda og be dem å betale til staten istedenfor.

NRK har i forbindelse med denne saken forsøkt å komme i kontakt med eierne av begge selskapene.

Eieren av det nye selskapet, en litauisk mann i 20-årene avviser at det er eieren av det andre selskapet som er reell eier av det nye selskapet, slik A-Krim-gruppen antyder.

– Eieren av det selskapet ga opp fordi han fikk så mye styr med politiet og Arbeidstilsynet. Jeg har startet et nytt selskap med nesten samme navn for å beholde kundebasen til det andre selskapet. Jeg føler meg trakassert av myndighetene. Det er sjeldent at et helt nyoppstartet selskap for slike mistanker mot seg. Jeg har ikke gjort noe galt, sier han.