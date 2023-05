– Jeg våknet av at kona mi skrek. Da skjønte jeg at det var et problem.

Det ble en dramatisk natt til 18. mai for Hiwa Farok Moradi.

Han og ni andre er på telttur ved Tengesdalsvatnet i Sandnes.

Det er to familier bestående av barn, tenåringer og voksne. Før alle legger seg i samme telt vil de få varmen i seg.

Våkner av skrik

Turfølget fyrer opp en lavvobrenner inne i teltet, og legger den utenfor igjen når de legger seg for kvelden.

– Alle var friske da vi skulle legge oss. Det var ingen problemer, sier Moradi

Midt på natta våkner han av at noen av de som ligger rundt han sliter med å puste.

Kona hans er en av dem.

Han hjelper henne ut av teltet og ringer til AMK. De ber han om å få alle ut av teltet.

Familiene kom seg heldigvis ut av teltet i tide. Foto: Odin Omland / NRK

– Det var tre som slet med å puste. Resten av oss hadde det greit. Men jeg er veldig takknemlig for kvinnen i naboteltet, sier han.

Kvinnen i naboteltet hører dramatikken og går bort for å hjelpe. Ifølge Moradi var hun til svært stor hjelp.

– Jeg vil bare si tusen hjertelig takk til hun. Mens jeg snakket med politiet var hun der og hjalp til.

Moradi er fredag tilbake i jobb hos Stavanger Taxi etter den dramatiske hendelsen. Foto: Sindre Kirkaas Normann

Brannbil, ambulanse og luftambulanse ankommer og frakter hele turfølget til Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Der blir de innlagt på akutten, men i løpet av formiddagen skriver SUS i en melding at alle er lettere skadet.

– Alle er nå friske og vi koser oss hjemme med barna, sier han,

– Lettet

Med i turfølget var også Namo Tarin. Han sier de bare skulle feire 17. mai på en tradisjonell måte, som de ofte hadde gjort før.

– Det var dramatisk, og det var tragisk fordi vi hadde gode intensjoner. Vi skulle lage gode minner til barna, men det ble dessverre ikke slik, sier han.

Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Han også er svært takknemlig for all hjelp som ble gitt. Han håper ingen må oppleve det samme som de gjorde.

– Jeg er lettet. Avstanden mellom å dø og overleve, å miste eller å få tilbake var ikke stor, avslutter Tarin.

Innsatsleder i Rogaland brann og redning, Trond Fosse, sier til NRK at familiene har brukt en lavvobrenner til å få varme i teltet.

En slik skal brukes i en lavvo, hvor det er en åpning i toppen som virker som en pipe.

– Om teltet ikke har en slik type lufting i toppen, blir du ikke kvitt CO-gassen, sier han.

Karbonmonoksid (CO), som også kalles kullos, dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale. For eksempel grillkull.

– Faren med kullos er at blodet foretrekker kullos før oksygen. Dermed blokkerer kullos plassen til oksygenet i blodet. Da kan man i verste fall ende opp med døden, sier han.

Denne lavvobrenneren kunne ha fått fatale følger for de to familiene i Sandnes natt til Kristi himmelfartsdag. Foto: Odin Omland / NRK

CO blir liggende i lufta

For å unngå at dette skulle skje, luftet familiene i Sandnes teltet godt ut etter at de hadde brukt lavvobrenneren.

Likevel kunne det altså ha gått svært galt.

– CO er like tung som luft, så den stiger verken opp eller ned. Den blir bare værende der. Så du kan lufte ganske godt og likevel få et dårlig resultat, sier han.

Innsatsleder i Rogaland Brann og redning, Trond Fosse. Foto: Hanne Høyland / NRK

Innsatslederen har et råd til folk som vil forsøke å varme opp teltet med en lavvobrenner.

– Kjøp deg en litt dyrere sovepose, og ikke prøv å tenne noe inne i et telt som ikke er laget for det, avslutter han.

Moradi forteller at de to familiene ofte er ute og telter. Det er heller ikke første gang de har brukt en lavvobrenner for oppvarming.

Men:

– Det kunne gått mye verre. Vi har lært en lekse. Selvfølgelig passer vi på neste gang. Vi vil ikke oppleve noe sånt igjen, sier han.