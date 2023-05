Flere familier til sykehus etter telttur – mistenker kullosforgiftning

Tre av dem har alvorlige symptomer, ifølge politiet.

Både barn, ungdommer og voksne fra flere familier skal ha overnattet i det samme teltet. Politiet mistenker at en kullgrill er årsaken til forgiftningen.

– Grunnen til at politiet tror at det er kullosforgiftning er at det inne i telt har stått en kullgrill som har vært i bruk i løpet av kvelden og at den trolig har avgitt kullos, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Tengesdalsvatnet er et mye brukt utfarts- og badested i Sandnes kommune. Foto: Odin Omland / NRK

Han forteller at alle de ti er sendt til Stavanger universitetssykehus. Der vil det bli tatt blant annet blodprøver for å fastslå om det er snakk om kullosforgiftning.

Operasjonslederen kjenner ikke tilstanden til personene som hadde alvorlige symptomer.

– Tre voksne personer ble beskrevet til å ha alvorlige symptomer på kullosforgiftning. To av de fremsto som bevisstløse og ble gitt oksygen på stedet. Utover det kjenner jeg ikke til skadeomfanget, sier Fenne-Jensen.

Politiet ble varslet om hendelsen ved Tengesdalsvatnet i Sandnes kommune av AMK-sentralen klokka 03.18 natt til torsdag.