– Jeg er så glad for at jeg får muligheten til å jobbe med denne figuren.

Konservator ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger, Bettina Ebert, smiler fra øre til øre over det siste og uventede funnet i Stavanger domkirke.

En liten figur i elfenben ble nylig funnet ved en tilfeldighet i en kjeller i kirken.

– Jeg skulle bare ned og dobbeltsjekke at det ikke var noe av historisk verdi i krypkjelleren, sier Sean Denham. Eneste inngang til kjelleren er gjennom et hull i taket og ned en bratt stige. – Jeg fant elfenbensfiguren bak stigen. – Figuren lå veldig godt beskyttet her. Dette er 700 år gamle Melkior Nå er håpet at de skal finne Kaspar og Baltasar også.

Både Ebert og Denham er sikre på at de har funnet Melkior, en av de tre vise menn som kom med gaver til Jesu fødsel.

– Figuren viser en eldre skjeggete mann på kne med en krone i hånden. Det er veldig typisk for hvordan Melkior ble fremstilt på den tiden, sier osteoarkeolog Sean Denham.

De tre vise menn Ekspander/minimer faktaboks De tre vise menn eller de hellige tre konger er den kristne tradisjonens tolkning av de østerlandske stjernetyderne som Betlehemsstjernen førte til Betlehem og Jesu fødested

Har navnene Kaspar, Melkior og Baltasar

De overrakte tre gaver til Jesusbarnet: Gull, røkelse og myrra

Deres besøk hos Jesusbarnet feires i den vestlige verden på trettende dag jul, 6. januar

Populære altertavler i middelalderen

Så interessant er funnet at Riksantikvaren har gitt tillatelse til en liten utgraving for å se om de finner mer.

For i Stavanger er de sikre på at denne Melkior er en del av en større altertavle.

Fra rundt år 1300 og utover var det veldig populært med slike altertavler med de tre vise menn, ifølge Denham. Han tror denne figuren er laget i Frankrike eller England.

– Der ble det laget slike altertavler, og denne figuren er av veldig høy kvalitet. Funnet betyr at Stavanger hadde tilknytning til kontinentet på det tidspunktet, sier Ebert.

Men hvordan Melkior og kanskje de to andre vise mennene har kommet til Stavanger er fortsatt en gåte.

De tre vise menn. Fra venstre Melkior (Melchior), Baltasar (Balthasar) og Kaspar. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Knuste religiøse symboler

– Vi vet ikke hvordan figuren har kommet hit. Den har nok vært eid av biskopen, men hvordan den har overlevd reformasjonen og blitt igjen her, forstår vi ikke. Det kan være at det bare er den figuren igjen, men vi må være helt sikre, sier Denham.

Reformasjonen førte til grunnleggende endringer i religion og samfunn i Europa. Det startet da den tyske teologen Martin Luther i 1517 kritiserte pavedømmet for å ha ødelagt kirken. Mange religiøse symboler ble knust da kirken ble delt i den katolske, den lutherske og den reformerte kirken.

– Dette funnet fra 1300-tallet betyr at Stavanger hadde en tilknytning til kontinentet i middelalderen. Det gir oss mye kunnskap om religion på det tidspunktet. Det er et unikt funn både i Norge og Skandinavia, sier Ebert.

Konservator Bettina Ebert ved Arkeologisk museum i Stavanger skal prøve å finne ut mer om hvor figuren kommer fra og hvordan den har havnet i Stavanger. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Det samme sier spesialrådgiver hos Riksantikvaren Hanne Merete Moldung.

– Det er både et viktig og et unikt funn i norsk sammenheng. Det var veldig bra at Denham fant figuren.

Utgravingen som nå skal gjøres, skal ikke gå lenger ned i grunnen enn 15–20 cm. For to år siden ble det gjort utgravinger inne i kirken i forbindelse med den omfattende restaureringen av domkirken som fortsatt pågår.

– Jordmassene som skal graves ut, kan inneholde spor som kan knyttes til figuren. Eventuelle funn kan ha sammenheng med funnene som ble gjort i krypkjelleren i kirkeskipet, sier Moldung

Restaureringen av middelalderkirken startet i 2015 og skal være ferdig til Stavangers 900-årsjubileum i 2025.

Det er gjort en rekke funn, men funnet av Melkior står i en særstilling. Han ble funnet i et rom som var brukt fra alt fra gravkammer til lager med mye papirer. Nå lå det en del søppel der i form av gamle tippekuponger og ølbokser.

– Det er den perfekte julefortelling at vi fant Melkior i dette rommet, sier Ebert.