Under arbeidet med å restaurere domkirken i Stavanger har det dukket opp skjulte skatter. Murarbeiderne skulle sjekke om kalkpussen høyt oppe i taket satt godt fast.

Da de begynte å kakke forsiktig hørte de at den var hul og løs.

Og da de fjernet en bit, dukket det opp to engler fra middelalderen.

Et av maleriene som ble avdekket i februar. Foto: Odin Omland / NRK

– Noe som dette er aldri funnet tidligere. Dette er 700-år gamle malerier som plutselig dukket opp, sier Anne Ytterdal.

Hun er malerikonservator i Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Anne Ytterdal, malerikonservator i Arkeologisk Museum ved UiS. Foto: Odin Omland / NRK

Et unikt røkelseskar

De første strekene dukket opp i februar, og nå pågår arbeidet med å restaurere de to meter høye maleriene, og supplering av det som er skadd.

– Disse skal stå framme og være tilgjengelig for publikum, sier Ytterdal.

Maleriene er preget av tidens tann og bleking, men de er likevel mulig å tyde.

– Den ene engelen sveiver med et røkelseskar. Det har vært brukt noen andre farger, så vi tror begge englene har hatt kjortler, sier kulturminneforsker i Arkeologisk Museum ved UiS, Bettina Ebert.

Kulturminneforsker i Arkeologisk Museum ved UiS, Bettina Ebert. Her jobber hun med å framheve maleriet. Foto: Odin Omland / NRK

Maleri av engler var vanlig under middelaldertiden, men det er helt unikt at de nå har funnet en engel som holder et røkelseskar.

Dekket til

Akkurat hvorfor maleriene har blitt dekket til, er usikkert. Kulturminneforsker Ebert tror det kan være flere grunner.

– Under reformasjonen ville man ikke vise englene, fordi de var knyttet til katolisismen. Også kan det hende at engler ikke alltid har vært noe man vil vise fram.

Hun sier også de kan ha blitt dekket til fordi maleriene var skadet og hadde mangler.

Dette maleriet er det som er best bevart, og du kan tydelig se et ansikt og det som skal være et røkelseskar. Foto: Odin Omland / NRK

– Flott i sveisen

Mens man på det ene maleriet kan se at engelen holder et røkelseskar, er mye av malingen på det andre maleriet borte.

Ytterdal er glad for at i hvert fall et av maleriene er greit bevart.

– Det var vanlig med engler på middelalderen. Og du kan se at han her er flott i sveisen og har trekantøyne som ser litt tomme ut, sier hun.

Dette maleriet er det som er dårligst bevart Foto: Odin Omland / NRK

Restaureres for 900-års jubileum

Dersom du selv ønsker å se disse englene med egne øyne, må du nok vente til neste år.

Stavanger domkirke blir nemlig rehabilitert fram mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Restaureringsarbeidet startet i 2015, og domkirka vil etter planen åpne igjen i august 2024.

Neste år åpner domkirken i Stavanger dørene for publikum igjen etter å ha vært i en restaureringsprosess siden 2015. Foto: Odin Omland / NRK

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.