Equinor inngår kontrakter for 30 milliarder

De nye servicekontraktene går tilbake Hughes, Haliburton og Schlumberger, har en varighet på fire år og gjelder integrerte bore- og brønntjenester på de fleste Equinor-opererte felt på norsk sokkel.

– Dette er en stor dag for Equinor og norsk sokkel. Kontraktene er de største vi har tildelt noen gang innen bore- og brønnservice, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Equinor.

I kontraktene ligger det opsjoner på fem ganger to år. Equinor har valgt å inngå avtaler med integrerte bore- og brønntjenester for å tydeliggjøre roller og ansvar, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

– Den integrerte leveransemodellen vi har valgt vil styrke samhandlingen mellom serviceleverandør, riggleverandør og operatør, og sette oss i stand til å bore flere brønner. Det gir i neste omgang økt utvinning og sikrer langsiktig aktivitet, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Equinor.

De nye kontraktene vil sysselsette om lag 2000 personer, fordelt på 17 faste plattformer og åtte mobile rigger.

– Serviceleverandør, riggleverandør og Equinor skal samarbeide som ett lag, og i fellesskap finne ut hvordan oppgavene best kan løses. Vi har felles drivere for å få til det vi ønsker, og vi er villige til å belønne gode prestasjoner, fordi det hjelper oss til å øke lønnsomheten, sier direktør for Boring og brønn i Equinor, Geir Tungesvik.

– Samarbeidsformen baserer seg på at vi alltid opererer etter beste praksis, og at vi hele tiden tar med oss læring på tvers av operasjonene og utnytter denne til å stadig bli bedre, legger han til.

Kontraktene erstatter dagens servicekontrakter som utløper 31. august.