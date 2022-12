Ekstraordinære tiltak: Sykehus øker beredskapen etter masseinnleggelser

Artikkelen oppdateres fortløpende.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har fått inn så mange pasienter at de har hevet beredskapen til gult nivå.

I en melding skriver SUS at bemanningsnivået heves for å ivareta sikkerheten til pasientene, sikre nødvendig bemanning og for å ha kapasitet til å håndtere ulykker og hendelser.

– Situasjonen må nå håndteres med ytterligere utvidet innsats og ekstraordinære ressurser og tiltak, skriver SUS.

Mange ligger inne med luftveisinfeksjoner

I meldingen omtales sykehusdriften som «svært krevende». Det bekrefter viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu fredag morgen til NRK.

– Det er ekstremt mange pasienter. I tillegg har vi et stort sykefravær blant de ansatte. Det er veldig utfordrende for driften på sykehuset, sier Farbu.

Stavanger universitetssjukehus står i en krevende situasjon, og hever beredskapsnivået. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Svært mange pasienter har behov for smitteisolering. Mange er syke på grunn av covid-19, influensa og RS-virus.

Når unormale hendelser skjer, kan sykehusledelsen iverksette gul, grønn eller rød beredskap. I nesten to uker har SUS vært i grønn beredskap. Nå er beredskapsnivået på sykehuset altså løftet til «gul» - som det eneste i Norge.

Dette betyr grønn, gul og rød beredskap Ekspandér faktaboks Grønn beredskap: En uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Det er et avgrenset behov for ekstra ressurser. Situasjonen kan kreve økt oppmerksomhet.

En uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Det er et avgrenset behov for ekstra ressurser. Situasjonen kan kreve økt oppmerksomhet. Gul beredskap: En uønsket hendelse med avgrenset omfang har skjedd. Situasjonen må håndteres med utvidet innsats/ ekstraordinære ressurser og tiltak.

En uønsket hendelse med avgrenset omfang har skjedd. Situasjonen må håndteres med utvidet innsats/ ekstraordinære ressurser og tiltak. Rød beredskap: En alvorlig uønsket hendelse har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Kilde: Helse Stavanger

Kritisk situasjon i Ålesund

Elisabeth Siebke, klinikksjef ved Ålesund sykehus, forteller at situasjonen ved sykehuset er kritisk. Beredskapsnivået er foreløpig grønt.

– Situasjonen er på randen av det som er forsvarlig, men vi klarer å ta imot pasienter og behandle de. Det er fullt ved alle sengeposter. Det er pasienter med korona, influensa og vi har veldig mange utskrivningsklare pasienter. Vi gir den behandlingen pasientene trenger, men vi har ikke sengeplasser til alle, så det er mange som ligger på korridorplasser.

– Hvordan er det for de ansatte?

– De står på, men mange er bekymret over om dette ikke stopper snart, og en del av våre ansatte er syke.

– Hva gjør dere for å få bukt med problemet?

– Vi har mange møter med kommunene, og håper de kan hjelpe oss å få ut flere av de utskrivningsklare pasientene. Vi skjønner det er vanskelig for kommunene, men det er kritisk nå, og vi må vurdere om det er mulig å fortsette uten å endre beredskapen vår.

Klinikksjef Elisabeth Siebke ved Ålesund sykehus forteller om en kritisk situasjon ved sykehuset. Foto: Silje Thalberg / NRK

Siebke legger til at de ønsker å begrense besøkende til sykehuset, fordi besøkende øker risikoen for å ta med mer smitte inn på sykehuset.

Stor pågang av pasienter ved Ahus og St. Olav

Andre sykehus melder også om stor pågang av pasienter med influensa og luftveisinfeksjoner.

St. Olavs hospital i Trondheim har økt beredskapen til grønt nivå på grunn av høy tilstrømming av pasienter. 11 pasienter er innlagt med covid-19 som primærdiagnose. Barne- og ungdomsklinikken ser en økning i antall pasienter med RS-virus og influensa.

– Mange pasienter kommer inn med ulike luftveissymptomer og må håndteres som smittepasienter. Det er fullt ved de store avdelingene og travle dager, sier Marit Kvikne ved St. Olavs.

Ved Sykehuset Levanger har en tredjedel av pasientene infeksjoner som krever isolasjon. Beredskapsnivået er foreløpig som normalt, men Helse Nord-Trøndelag vil se an utviklingen i dagene som kommer. Mange ansatte er syke, og sykehuset har måttet mobilisere for å holde bemanningen oppe.

– Første halvdel av denne uken har vi måttet leie inn 88 ekstravakter for å få hjulene til å gå rundt, sier klinikkleder og overlege Carl Platou til NRK.

Overlege Carl Platou ved Sykehuset Levanger forteller at det krever mye plass å holde pasientene adskilt for å unngå smitte, og noen må ligge på korridor. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Akershus universitetssykehus hadde før jul mellom 45 og 55 pasienter innlagt med covid-19, men der få har hatt behov for intensivbehandling. Ahus har ikke innført nye tiltak gjennom julen.

– Antall pasienter med ulike luftveisinfeksjoner er fortsatt høy. Totalt sett har pågangen av pasienter vært lavere gjennom julen og romjulen enn før jul. Kapasiteten har vært gjennomgående god, opplyser Dagfinn Aanonsen.

NRK får opplyst at Helse Bergen sitter i møte om beredskapssituasjonen. I Nordland er Helgelandssykehuset på grønt beredskapsnivå, mens Nordlandssykethuset sitter i møter om beredskapen.