Dyrere boliger i Rogaland

I dag kom statistikken på boligprisene i januar. Tallene fra Eiendom Norge viser at prisene stiger i Rogaland: Det var 2,3 prosent dyrere å kjøpe bolig i fylket i januar, sammenlignet med desember i fjor.

I Stavanger og Sandnes steg boligprisene med 2,1 prosent, og i Haugesund med 2, 4 prosent.

Det er normalt at prisene stiger mye i januar. Likevel mener regionsjef Rune Bertelsen i Eiendomsmegler 1 at utviklingen går rett vei.

– Det som først og fremst gir grunn til å smile, er at folk får solgt relativt fort og greit og at antallet boliger som selges er bra. Vi vil nok ikke oppleve at prisene stiger voldsomt gjennom 2017, men markedet fungerer langt bedre enn i fjor vinter. Ting er på rett vei, sier han.

Opp med 2,8 prosent på landsbasis

På landsbasis steg boligprisene med 2,8 prosent i januar, sammenlignet med desember i fjor. Bertelsen mener Rogaland nå er i ferd med å nærme seg prisene i resten av landet. Meglerne merker på visningene at aktiviteten i markedet har tatt seg opp.

– Vi ser det både på antall salg, hvor fort det går å selge, og at prisene nå i større grad er høyere. Spesielt på eneboliger, der over tretti prosent har blitt solgt over prisantydning siste måned, sier han.

Første gang med egne Stavanger-tall

For første gang har Eiendom Norge tall fra de ulike bydelene i Stavanger. Prisveksten er lavest på Storhaug, der det går opp med 1,4 prosent. Høyest er det på Madla, der stiger prisene med 2,9 prosent.

– Dette har nok sammenheng med boligtypene i disse bydelene. På Storhaug er det mer preg av leiligheter, på Madla er det flere eneboliger, og det er eneboligmarkedet som har fungert best så langt i år, sier Bertelsen.