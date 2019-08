Drapssiktet mann skal ha nevnt savnede Marie (20) i rettsmøte

– Jeg skal til Sør-Afrika i april. Det blir ikke på ferie. Det blir for å være en slags privatetterforsker.

Det har gått nesten 16 måneder siden datteren til Atle Østbø, Marie Sæther Østbø, forsvant fra stranden i Sedgefield i Sør-Afrika. Den 20 år gamle stavangerkvinnen ble sist observert av vitner på stranden onsdag 18. april 2018. Kort tid før et uvær traff stranden.

– Det har skjedd noe kriminelt i og med at hun ikke kom tilbake på hotellet hun lå på. Marie hadde aldri stukket av.

Politiet jobbet med to teorier. Enten hadde hun blitt tatt av strømmene i vannet.

Eller hadde hun blitt bortført mot sin vilje. Maries sko og mobiltelefon ble funnet på stranden. Og en caps som ikke tilhørte henne. Utover i etterforskningen har sørafrikansk politi lagt mest vekt på den første teorien, noe Østbø mener er feil.

– Vitner har forklart at hun var ute i vannet og kom tilbake igjen og tok på seg skoene. De skal ha sett henne følge etter dem mot hotellet. Hun har ikke gått tilbake igjen for å ta seg en svømmetur, sier Østbø som også har startet organisasjonen Get Marie home.

Faren til Marie Sæther Østbø, Atle Østbø, håper forsvinningsmysteriet kan bli løst. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Mann med hund

Faren forklarer at Kripos fikk åpnet telefonen til datteren i januar, over åtte måneder etter forsvinningen. Kripos sikret seg innholdet, som også sørafrikansk politi har fått tilgang til.

– Etter det sa Kripos at det ikke var mer de kunne gjøre, sier Østbø.

Men han mener det er flere funn på telefonen som må undersøkes nærmere.

Blant annet en mann med hund som var på stranden og kom gående mot Marie Sæther Østbø kort tid før hun forsvant. I sørafrikanske medier er det stilt spørsmål om dette er samme mann som tidligere i år ble siktet for drap på naboen sin, ikke langt fra den samme stranden. Den drapssiktede mannen skal bo nær stranden stod det i en artikkel om forsvinningen i den sør-afrikanske avisa REPORT i helga som var. Mannen skal på eget initativ også ha nevnt Marie Sæther Østbø ved navn under et rettsmøte.

– Rettens formann mente at han må undersøkes nærmere. Han vil ha en full gjennomgang av mannens eiendom, sier Østbø som også forteller at artikkelen i den sørafrikanske avisa har fått mye oppmerksomhet.

– I etterkant har jeg fått vite at det lokale politiet endelig har fått tilført flere ressurser for å etterforske saken. Nå, 16 måneder etter forsvinningen.

"Hvem er mannen på barnet mitt sin telefon?" er tittelen på artikkelen som stod i den sørafrikanske avisa Report. Foto: Atle Østbø

Kritikk

Atle Østbø er hel klar på at både norsk og sørafrikansk politi kunne gjort mer i saken på et mye tidligere tidspunkt. Han mener Kripos også kunne tatt mer ansvar.

– Vi har fått veldig lite hjelp.

Kommunikasjonssjef i Kripos, Ida Dahl Nilssen, forstår hvorfor Østbø er frustrert.

– Internasjonalt samarbeid pleier å være godt, men det tar tid. Vi har full forståelse for at pårørende mener det går for tregt og det kunne blitt gjort mye mer.

Nilssen forklarer at Kripos har vært i Sør-Afrika, og gått gjennom digitale spor.

– Vi har også gått gjennom etterforskningsdokumenter vi har fått tilsendt. Men dette er en sørafrikansk etterforskning. Vi kan bare bistå. Vi er avhengig av å ha et godt forhold til politiet der for å kunne gjøre det, sier hun.

Kommunikasjonssjef i Kripos, Ida Dahl Nilssen. Foto: Kripos

– Når var dere sist i kontakt med sørafrikansk politi om denne saken?

– Det var i vår. De som jobber med saken sier de vil kontakte dem igjen snart om vi ikke hører noe mer. For å vite om status, sier Nilssen.

Atle Østbø synes det er positivt at Kripos vil ta kontakt med politiet i Sør-Afrika. Selv har han slitt med å få informasjon. Det meste har kommet gjennom andre kilder. Han har fortsatt håp om at dattera kan være i live.

– Jeg kan ikke slå meg til ro med forklaringen om at hun har druknet. Det klarer jeg ikke. Ikke før jeg får det bevist, sier han.

NRK har ikke lyktes å få en kommentar fra det lokale politiet i Sør-Afrika etter gjentatte henvendelser.