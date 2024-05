Det er seks år siden Marie Sæther Østbø fra Stavanger ble meldt savnet i forbindelse med en reise hun var på sammen med en gruppe internasjonale studenter i Sør-Afrika.

Hun ble sist sett på en strand i Sedgefield i april 2018, der fant politiet senere et par sko, en caps og mobil som tilhørte Stavanger-kvinnen.

I januar i fjor ble det kjent at en mann var mistenkt for drap på Sæther Østbø. Den mistenkte mannen døde i en trafikkulykke en tid etter forsvinningen.

Kripos var den gang nede i Sør-Afrika for å bistå politiet med etterforskningen, men nå skriver altså Stavanger Aftenblad at Kripos har henlagt etterforskningen (ekstern lenke).

Faren er opprørt

– Vi har dessverre ikke fått noen opplysninger fra politiet i Sør-Afrika om de har gjennomført flere undersøkelser og avhør etter vår siste etterforskningsreise», opplyste politiadvokat Anette Berger i Kripos til avisen i mars.

Politiadvokat Anette Berger i Kripos. Foto: Politiet

Stavanger-kvinnens far har klaget på henleggelsen til Det nasjonale statsadvokatembetet.

– Min klient er opprørt over at saken henlegges nå. Det virker som at Kripos gir opp, bare fordi de ikke får svar fra sørafrikansk politi. Kripos ser ut til å mangle vilje til å bruke nødvendige ressurser på å avklare hva som skjedde med Marie. Det er skuffende og uforståelig, sier farens bistandsadvokat Anne Kroken til Aftenbladet.

Klagen blir behandlet av statsadvokat Anne Karoline Staff. Hun sier til avisen at det er utfordrende med etterforskning i et annet land hvor norske myndigheter ikke har jurisdiksjon, og en er avhengig av samarbeid med vedkommende lands myndigheter