En mann er mistenkt for drap på Marie i Sør-Afrika

– Vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at Østbø ble utsatt for noe kriminelt, sier politiadvokat Anette Berger i Kripos til avisen.

Det lokale politiet holdt det tidlig som mest sannsynlig at 20-åringen hadde druknet.

– Den hypotesen er ikke svekket, men etterforskningen har styrket den andre hypotesen, sier Berger.

Hun reiste i november sammen med to etterforskere til Kripos til Sedgefield. Reisens bakgrunn var nye vitneavhør Kripos ønsket å gjennomføre.

Mannen som nå er mistenkt for drap døde i en trafikkulykke en tid etter Marie forsvant.

Kripos har flere ganger vært i Sedgefield for å bistå sørafrikansk politi.

Sist sett på en strand

Østbøl ble sist sett på en strand i Sedgefield i Sør-Afrika i april 2018. Det skal ha vært uvær i området den kvelden.

Hun var på reise med en gruppe internasjonale studenter, som ble bekymret da hun ikke kom til kveldsmat sammen med de andre om kvelden.

Politiinspektør Malcolm Pojie opplyser at de fant et par sko, en caps og mobil på stranda etter forsvinningen. Alle eiendelene tilhører Marie.

Tidligere har en drapsdømt mann under et fengslingsmøte plutselig begynte å snakke om Marie Sæther Østbø. Denne mannen bodde like ved stranden hvor 20-åringen sist ble sett.

Dette er ikke den samme mannen som nå er mistenkt i saken.