Dødelig hundepest spres – flere døde allerede

– Jeg har aldri sett en hund så syk, sier Olgas matmor, Anne Kristin Sjursen Brekke.

Hun har våket over den 10 uker gamle valpen sin hele helga. Den har fått både antibiotika intravenøst og mat via sonde. Like før helga fikk den diagnosen parvovirus. Eller det som på folkemunne kalles hundepest.

SMITTSOMT VIRUS: Hunder må isoleres når de får parvo-viruset. Foto: Privat

– Det begynte med at hun bare var litt slapp. Men så ble hun raskt mye verre. Hun hadde blodig diaré og dårlig almenntilstand, sier Sjursen Brekke.

Flere ganger trodde hun valpen skulle dø. Nå advarer hun andre hundeeiere.

– Dette er en fryktelig sykdom. Vi har tatt farvel med Olga flere ganger de siste dagene, sier hun.

Nå er også den ett år gamle hunden deres smittet av hundepest og innlagt på dyreklinikk.

– Jeg håper den får lettere symptomer. Den er heldigvis vaksinert, sier Sjursen Brekke.

Dødelig og ekstremt smittsomt

Ved Smådyrklinikken i Haugesund har de hatt flere syke hunder inne de siste dagene.

– Det siste jeg ha hørt er at to hunder har dødd av parvoviruset. Vi har ikke hatt dødsfall, men vi har hatt svært syke pasienter, sier veterinær Kjersti Kolvik Iversen ved Smådyrklinikken.

Parvoviruset smitter lett mellom hunder.

ADVARER: Veterinær Kjersti Kolvik Iversen har sett med egne øyne hvor syke hundene blir. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er veldig smittsomt. Det smitter primært ved avføring, og det er særlig de unge hundene som blir hardest rammet. De får ofte nedsatt almenntilstand, feber og diaré, sier Kolvik Iversen,

Viruset har også en dødelighet på rundt 90 prosent. Det er lenge siden viruset har vært i Rogaland. Men den siste tiden har det vært en økning av positive tilfeller. I sommer ble viruset oppdaget i Agder.

– Det er en utfordrende pasientgruppe å jobbe med. De må få intenstivbehandling og på isolat . Dermed kan de ikke være i kontakt med andre, sier Kolvik Iversen.

Unngå kontakt med andre

Smådyrklinikken ber nå hundeeiere om å holde hundene sine borte fra andre hunder. I tillegg ber de dem unngå hundeparker og kurs.

– Jeg ser Mattilsynet ikke fraråder kurs, men jeg ville holdt hunden min borte fra forsamlinger, sier Kolvik Iversen.

Mattilsynet Region Sør-vest er kjent med at det har vært flere tilfeller av parvoviruset i Rogaland.

– Men dette er ikke et utbrudd, sier seskjonssjef Guro Myhrene.

Hun mener heller ikke hundeeiere med vaksinerte hunder trenger å være bekymret.

Marianne Grainger har den fem måneder gammel valpen Morris. Hun er fortvilet over det hun hører om det smittsomme viruset.

PASSER PÅ: Fem måneder gamle Morris får ikke hilse på fremmede hunder. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg blir bekymret. Morris er jo så liten, og helst skulle han vært ute og sosialisert med andre hunder. Men det går ikke nå, sier Grainger.

Morris er vaksinert, men også vaksinerte hunder kan få viruset.

Kan være mutant

Veterinærer lurer nå på om det kan være en ny mutant som har dukket opp.

– Vi har stor vaksinasjonsgrad av hunder i Norge. Derfor ser vi på om det kan være en mutasjon av parvoviruset som nå spres, sier veterinær Kjersti Kolvik Iversen,

Dette fordi flere av hundene som har fått viruset er fullvaksinerte.

Ti uker gamle Olga ser ut til å være på bedringens vei. Hun spiser nå selv og er ikke så slapp som før.

– Jeg er utrolig takknemlig for den gode hjelpen vi har fått hos dyreklinikken. Nå skal vi passe ekstra godt på henne i dagene fremover, sier matmor Anne Kristin Sjursen Brekke.