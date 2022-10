Sent på kvelden fredag 5. mai i 1995, var Eigil Fagerland, Arild Iversen og en annen kamerat ute og kjørte bil på Karmøy. Etter å ha tatt en liten runde i Kopervik sentrum like etter midnatt, så Fagerland i speilet at det kom en politibil med blålys og sirener bak dem.

Fagerland svingte inn til siden i Hovedgata i Kopervik for å slippe politibilen forbi. Foran ham stod det en bil parkert. Ifølge politiloggen er klokka 00.07.

– Da så jeg ei jente som likner Birgitte tre-fire meter fra oss. Hun snakket med sjåføren inn en åpen bildør, forteller Eigil Fagerland når NRK treffer ham på akkurat samme sted 27 år senere.

Eigil Fagerland stoppet på høyre side av gata for å slippe politibilen forbi seg. Ved bilen foran seg så han ei jente som liknet Birgitte snakke med sjåføren. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Hvordan så bilen ut?

– En todørs sedan. Litt stilig bil. Bilen var verken ny eller gammel, men velholdt.

Eigil Fagerland er usikker på fargen, men tror den kan ha vært brun eller beige. Men det er mørkt. Han ser ikke hvem sjåføren er, eller hvordan han ser ut.

På midten av 1990-tallet var det alltid mye folk og liv i gatene i Kopervik sentrum på fredags- og lørdagskveldene. Birgitte Tengs ankom Kopervik sentrum like før midnatt fredag 5. mai 1995. Der pratet hun med venner, og gikk litt fram og tilbake i Hovedgata i cirka 15 minutter. Kl. 00.07 kjørte en politibil med blålys fra lensmannskontoret og mot sentrum gjennom Statsråd Vinjes gate. Eigil Fagerland og to kamerater som kjørte stripen i Kopervik, fikk politibilen bak seg da begge bilene nærmet seg Hovedgata. Fagerland så seg om etter en plass å parkere og kjørte inntil fortauet i Hovedgata på høyre side, like etter krysset der gågaten slutter. Ved bilen som står foran seg så Fagerland, og en av passasjerene, ei jente som liknet på Birgitte Tengs. Hun snakket med sjåføren inn vinduet eller døra. Var dette drapsmannen som plukket opp Birgitte? Visualisering: Anders Nøkling

Underveis i intervjuet viser NRK Fagerland bilder av noen eldre Opel Ascona-modeller. Årsaken er at den tiltalte mannen kjørte en grønn Opel Ascona drapsnatten.

– Nå ble jeg satt ut. Dette var likt. Det var skummelt. Jeg ble faktisk kvalm da jeg fikk se disse bildene, sier Fagerland.

Så også ei jente som liknet Birgitte

Kopervik sentrum var stedet å være på Karmøy på kveldstid i helgene på midten av 1990-tallet. Gågate-delen av Hovedgata i Kopervik var ofte stappfull av folk.

Å kjøre «stripå» i Kopervik for å se på folkelivet var ganske vanlig, noe de tre kameratene gjorde denne helgen.

Arild Iversen forteller at Egil Fagerland oppsøkte ham dagen etter drapet, og mente de kunne ha sett Birgitte.

– Han kom på døren min og sa at vi måtte melde oss for politiet ettersom vi kunne ha kjørt forbi henne.

Iversen husker episoden fordi politibilen plutselig kom kjørende med blålys like bak dem.

– Det var masse folk og biler i Hovedgata utenfor Torfæus pub, så vi måtte finne en plass å kjøre inntil, forteller Iversen.

Ingen av guttene visste da hvem Birgitte Tengs var, men i løpet av helgen hadde de sett bilder av henne i avisene.

– Jeg husker et glimt av ei jente med lyst hår som stod ved den parkerte bilen, og snakket inn fra passasjersiden. Om døren var åpen eller om hun snakket inn vinduet, husker jeg ikke, sier Iversen.

Iversen mener at bilen stod parkert like ved enden av gågaten og at de selv kjørte inn til siden for å slippe politibilen forbi lenger nede i gaten.

– Jeg husker ikke fargen på bilen eller hvilken type det var, sier Iversen.

Sistemann ønsker å være anonym. Han kan ikke huske å ha sett noen som liknet Birgitte denne fredagskvelden, men bekrefter ellers historien til de andre to. Dette stemmer også med informasjonen han ga i politiavhør.

Eigil Fagerland klarte i avhør ikke å huske registreringsnummeret på bilen. Det har plaget ham i alle år.

I enden av gågaten, i krysset mellom Statsråd Vinjes gate og Hovedgata, sier Eigil Fagerland at han så det som trolig var Birgitte Tengs på vei inn i en bil. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det har vært slitsomt. Jeg har ligget våken om nettene og for eksempel tenkt, «hadde jeg bare husket registreringsnummeret, så kunne drapet vært oppklart».

Alle tre vitnet under lagmannsrettens behandling av saken da fetteren til Birgitte Tengs ble frikjent for drapet. Vitnemålene deres ble den gang nærmest latterliggjort av statsadvokat Harald Grønlien, og de ble beskrevet som lite troverdige.

Årsaken til dette er at påtalemyndigheten den gang hadde en teori om at fetteren hadde returnert til Kopervik sentrum etter at han hadde lagt seg for å sove hjemme, og at Birgitte og han hadde slått følge hjem. Da passet bilsporet svært dårlig for aktoratet.

– Det vil jeg gjerne ha få sagt. Vi var ved våre fulle fem den kvelden og alle var edru, sier Iversen.

Tegnet Birgitte

Politiet kartla alle som var i Kopervik sentrum denne kvelden. Blant annet for å finne ut mest mulig om ruten Birgitte Tengs gikk og hvem hun møtte.

Eigil Fagerland og de to kameratene meldte seg også til politiet samme helgen som drapet skjedde. I likhet med alle andre som hadde vært i Kopervik sentrum om kvelden 5. mai, måtte de fylle ut et skjema.

– Vi måtte skrive ned hva vi hadde gjort i Kopervik, hvem vi hadde vært med, hvem vi hadde sett og om vi hadde sett noe spesielt, sier Fagerland.

På grunn av det han så, gjennomførte Kripos flere avhør med Fagerland. I det ene avhøret med politiet laget Eigil en tegning av jenta han hadde sett.

– Hun hadde skjørt ned til leggene Det var det første jeg la merke til. Hun hadde hette eller ryggsekk, og fint hår.

Det var også flere som så Birgitte i enden av gågaten i Kopervik drapsnatten.

En 16 år gammel gutt som gikk i parallellklassen til Birgitte Tengs så henne gå alene ut av gågaten like før politibilen kom kjørende. Foto: Faksimile fra VG

I midten av august 1995 ble en 16 år gammel gutt som hadde gått i parallellklassen til Birgitte Tengs, avhørt av politiet. Han hadde sett Birgitte alene i enden av gågaten rundt tidspunktet politibilen kjørte forbi med blålysene og sirenene på. Ifølge politiet var klokka 00.07 da politibilen kjørte gjennom Kopervik sentrum.

Til VG uttalte etterforskningsleder Ståle Finsal den gangen at «politibilen er et glimrende referansepunkt. Det gjør det overveiende sannsynlig at det er Birgitte som gikk inn i personbilen».

Så Birgitte ved grønn bil

Ett år senere dukket det opp et nytt vitne. Ei dame i 40-årene fra Åkra, styrket teorien om at Birgitte ble plukket opp av en ukjent sjåfør i Hovedgata i Kopervik.

Ifølge Bjørn Olav Jahrs bok «Hvem drepte Birgitte Tengs?» kom tipset dagen etter at politiet hadde sendt ut en pressemelding om at etterforskningen i drapssaken skulle trappes ned.

I politiavhøret fortalte kvinnen at hun sammen med en venn hadde tatt drosje til Kopervik sentrum sent på kvelden fredag 5. mai, og at det kom en politibil kjørende i motsatt retning da de ankom.

Like før drosjen parkerte ved gågaten, så hun en grønn bil som liknet veldig på ekskjærestens Mazda 929 med to dører. Det var likevel detaljer ved bilen som ikke liknet på ekskjærestens bil.

På fortauet stod det ei jente som minnet om Birgitte Tengs. Både alder og det lange lyse krøllete håret stemte med bilder kvinnen hadde sett av Birgitte i media.

For vitnet så det ut som sjåføren og Birgitte snakket sammen, men hun klarte ikke å se sjåføren fordi han trolig bøyde seg over mot passasjersiden.

I boka «Hvem drepte Birgitte Tengs» skrev Jahr at kvinnen var sikker på at bilen var grønn, og at hun trodde det var en Mazda 929.

Politiet kartla i ettertid alle Mazda 929 i distriktet, men gjorde ingen tilsvarende undersøkelser rundt grønne biler.

Bilsporene som fører til åstedet

Det er en bilobservasjon til fra drapsnatten som er meget interessant.

Et kjærestepar i tenårene som gikk på Utgarden folkehøgskole, var ute på en kveldstur. I Øygardsvegen ble de forbikjørt av en bil i høy fart. Klokka var da 00.15.

Bilen svingte like etter forbikjøringen til høyre, inn på en kort snarvei som fører til den østre enden av Gamle Sundvegen. Grusveien der Birgitte Tengs ble funnet drept neste morgen.

Et kjærestepar som gikk tur i Øygardsvegen så en bil i høy fart kjøre opp veien til høyre (som den gang var åpen) cirka kl. 00.15 drapsnatten. Veien er en snarvei til Gamle Sundvegen. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Vitnene var dog både usikre og litt uenige om hva de hadde sett. Den ene mente det var en passasjerer med langt lyst hår i bilen, mens den andre bare hadde sett sjåføren.

Fargen ble av den ene opplevd mørkere i lakken enn hvit, mens den andre ikke husker. Den ene mente at bilmerket kunne ha vært Ford Taunus eller Opel Kadett.

Fra Kopervik sentrum er det flere ruter gjerningsmannen kan ha kjørt til åstedet på Gamle Sundvegen. Å kjøre ut Hovedgata og gjennom Stølebuktvegen er det raskeste. I Øygardsvegen ble et kjærestepar forbikjørt av en bil i høy fart kl 00.15. De så at den svingte inn på en snarvei som førte til Gamle Sundvegen. Fra innkjørselen til Gamle Sundvegen til åstedet er det en drøy kilometer. Her ble Birgitte Tengs funnet drept neste morgen. Visualisering: Anders Nøkling

I august 1995 uttalte etterforskningsleder Ståle Finsal følgende til VG:

«Tidspunktet for de to observasjonene passer godt overens. Det kan utmerket godt være bilen de tre guttene så i Kopervik sentrum som passerte ungdommene på Øygardsvegen».

Like før klokken ett drapsnatten kjørte en eldre mann på Sundvegen. Han var lokalkjent og pleide å kjøre Gamle Sundvegen. Denne natta gjorde han ikke det fordi han visste at vegen var nykalket.

I avhør har mannen forklart at han så ferske bilspor inn på Gamle Sundvegen i samme enden som kjæresteparet snaut tre kvarter tidligere hadde sett en bil svinge inn.

Birgitte Tengs ble drept cirka 150 meter fra den andre enden av den 1,5 kilometer lange Gamle Sundvegen. Blodsporene på åstedet kan også tyde på at drapsmannen brukte bil.

På grusveien kunne åstedsgranskerne følge slepe- og blodsporene i cirka 35 meter fra venstre side av vegen, over mot høyre side og så tilbake på venstre side. Det kan tyde på at Birgitte ble slept rundt drapsmannens bil.

Ifølge åstedsgranskerne ble Birgitte Tengs drept på bakketoppen øverst i bildet. Deretter ble hun slept nedover på venstre side av grusveien og i en bue rundt det som trolig var drapsmannens bil. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Etter dette åpnet drapsmannen en grind og gjemte henne inne blant noen busker.

At Birgitte Tengs ble kjørt til åstedet styrkes av at ingen vitner har sett Birgitte spasere fra Kopervik sentrum til Gamle Sundvegen, en strekning på rundt 2,5 kilometer. Den siste sikre observasjonen av henne ble gjort i sentrum.

Tiltaltes bil

Den 52 gamle mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, kjørte en grønn Opel Ascona drapsnatten. I avhør har han fortalt at han var i Haugesund hele kvelden, før han kjørte hjem til Karmøy hvor han ankom rundt klokken 02.30.

Tiltalte disponerte i 1995 en grønn Opel Ascona av denne typen. Foto: Illustrasjon/Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Det betyr at mannen på et eller annet tidspunkt denne kvelden eller natten må ha kjørt enten forbi eller gjennom Kopervik sentrum.

Allerede få dager etter drapet hadde politiet fått inn to tips på mannen, som nå er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Begge mente han var en såkalt moduskandidat.

Det ene tipset kom fra lensmannsfullmektig Bjarne Skådel. Det andre kom fra en psykolog som var blitt overfalt av Karmøy-mannen i sitt eget hjem noen år tidligere.

Noen uker senere tipset også lensmann i Skudenes, Hallstein Trælhaug, om tiltalte. Han hadde da sett tiltalte kjøre rundt i en grønn Opel Ascona. Grunnen til at han meldte ifra var at han ikke visste at mannen hadde fått seg førerkort.

Ett år etter drapet fikk politiet en unik mulighet til å sikre seg spor fra Karmøy-mannens Opel Ascona.

I slutten av mai 1996 ble nemlig tiltalte tatt av politiet etter en voldsom biljakt i Haugesund og Karmøy, der han nesten kjørte ned en politimann

Tidligere samme natt hadde mannen blottet seg flere ganger i Haugesund sentrum.

I mannens bil beslagla politiet blant annet et kamera. På bildene som ble framkalt, fant politiet flere unge kvinner. Noen var identifiserbare. På grunn av sakene 52-åringen den gang var mistenkt for, tipset politimannen etterforskingsledelsen i Tengs-saken om mannen.

Men om beslagene som ble gjort den gangen fortsatt finnes eller i ettertid er undersøkt for Birgittes DNA, vil politiet ikke svare på.

Høsten 1996 ble mannen blant annet dømt for fem tilfeller av blotting i Haugesund sentrum på ulike datoer i mai, et overfall av en kvinne på Risøy bru og for vold mot offentlig tjenestemann.

Tiltaltes bil ble aldri undersøkt av politiet, og ble vraket 21. juni 2001.

Politiet har funnet DNA på Birgitte Tengs sin strømpebukse som knytter tiltalte til åstedet. Men ingen har sett 52-åringen i Kopervik sentrum.

Når rettssaken mot tiltalte starter i Haugaland og Sunnhordland tingrett mandag 7. november, kommer derfor disse bilsporene trolig til å få stor betydning.

– Han sier at han ikke var innom Kopervik den aktuelle kvelden, sier mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen.

Tiltaltes forsvarer, advokat Stian Kristensen, sier hans klient har forklart i avhør at han ikke var innom Kopervik den kvelden/natten Birgitte Tengs ble drept. Foto: Oystein Otterdal / NRK

Kristensen legger ikke skjul på at bilobservasjonene blir et moment i den kommende rettssaken.

– Bilsporene vil sammen med andre tema være viktige for oss, men vi vil vente til rettssaken for å si noe om hvordan vi skal angripe dette, sier Kristensen.