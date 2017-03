Dette huset løfter deg til «de himmelske sfærer»

«Huset i høyden, denne hvite eneboligen som løfter deg litt nærmere de himmelske hærskarer, bærer bud om alt.»

Dette er ikke et utdrag fra en 1800-talls roman, men fra en boligannonse til en enebolig på Våland i Stavanger.

– Jeg tenkte egentlig ikke boligannonse, jeg tenkte portrett. Jeg tenkte at jeg skulle lage et portrett av denne boligen, sier tekstforfatter Tone Skartveit, som ble hyret inn av Proaktiv eiendomsmegling til å skrive om boligen.

Og det har blitt lagt merke til – også utenfor Stavanger. «Proaktiv meglerprosa brakt til et nytt nivå», skrev sosiolog, artist og humorist Kjetil Rolness på sin Facebook-side lørdag.

«Vil drømmer blomstre»

«Med dannet og urban eventyrlyst, kjærlighet for menneskeskapte lyder og lukter og glede over asfaltens under og lyktestolpenes lys, vil drømmer blomstre her, i høyden, av den milevide by».

Slike fraser er uvanlige i norske boligannonser, ifølge Bård Birkeland, leder i Norsk eiendomsmeglerforbund i Rogaland. Men:

– Det er en tendens til at man nå heller mer mot følelser og mindre mot fakta, sier han.

Birkeland synes boligannonser uten adjektiv – slik det var før i tiden – er «voldsomt kjedelige», så han er i utgangspunktet positiv til at annonsene blir frisket opp litt.

– Med forbehold om at reglene for hva som skal stå i en boligannonse, blir fulgt, sier Birkeland.

– Vi må tørre

Huseier Linda Andreassen i Stavanger stusset litt da eiendomsmegleren forslo en litterær tvist på annonsen, men falt fort for ideen.

– Jeg måtte lese det et par ganger, men jeg synes det er kult og annerledes, sier hun.

– «De himmelske sfærer» ... Har du sånn du har det her i huset?

– Ja, av og til.

Det var eiendomsmegler Tanja Terese Svindland som hadde ideen til den spesielle boligannonsen.

– Sånn markedet og ting utvikler seg, må vi meglere tørre å ta et steg til side og gjøre ting litt annerledes, sier hun.

Nedgang pirrer kreativiteten

Boligmarkedet i Stavanger-området har begynt å stabilisere seg etter flere år med nedgang. Det var oljekrisen og bolignedgangen som startet trenden med mer blomstrende beskrivelser av hus og eiendom, ifølge Birkeland.

– Før solgte du huset på 18 dager nesten uansett. Da etterspørselen sank, endret måten vi presenterte hus på med mer forseggjorte salgsoppgaver, sier han.

Birkeland er imidlertid usikker på om annonser som den til huset på Våland i Stavanger, bidrar til raskere salg.

– Men det bidrar til mer oppmerksomhet, sier han.