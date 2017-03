Nå tar bolighandelen av i Stavanger

– 2017 har som forventet startet med en solid vekst i boligprisene, og særlig Oslo har hatt en sterk oppgang i februar med 1,6 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6.123 bruktboliger sist måned.



– Hittil i 2017 har det vært høy aktivitet og mange bolighandler, det er kun i 2015 det har vært solgt flere boliger enn så langt i 2017, sier Dreyer.

Selger langt flere i Stavanger

– Det er store forskjeller i aktivitetsnivået rundt om i landet, der Stavanger utmerker seg av de store byene med 59 prosent flere solgte boliger hittil i år sammenlignet med i fjor, sier han videre.

Sammenligner man februar 2016 med februar 2017 er forskjellen enda større i Stavanger. Det ble solgt 228 boliger i Stavanger i februar, noe som er 60,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2016.

Rune Bertelsen i Eiendomsmegler 1 forklarer den økte energien i boligsalget overfor Stavanger Aftenblad:

– Det henger sammen med det vi ser i næringslivet for øvrig. Den verste perioden med nedbemanninger er over, og oljeprisen er på et høyere nivå enn den var i fjor. Boligmarkedet speiler det som skjer for øvrig i markedet, sier han.

– I Bergen og Oslo er det lagt ut vesentlig færre boliger for salg så langt i år, mens i Stavanger og Trondheim har det vært en større økning. Disse forskjellene kan få en betydning for utviklingen i de regionale markedene i månedene som kommer, sier Dreyer.

Prisene stiger også - litt

Oslo hadde den klart sterkeste prisutviklingen i februar med en oppgang på henholdsvis 1,6 prosent, men nå stiger prisene litt i Rogaland også. Sandnes og Haugesund hadde begge en oppgang på 0,1 prosent. Stavanger hadde en økning på 0,4 prosent.

Ser man over de siste 12 månedene ligger imidlertid oljehovedstaden fortsatt på minussiden med 1,4 prosent nedgang. Oslo (24 prosent), Bergen (4,5 prosent), Trondheim (9,9 prosent), Tromsø (8 prosent) og Kristiansand (4,3 prosent) har alle økning.