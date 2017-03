– Vill vest-forhold rundt bolighandelen

Forbrukerbeskyttelsen rundt bolighandelen i Norge er i dag mye likt det systemet som Danmark hadde frem til 1996.

Det mener Jan-Schøtt Petersen, som er leder for foreningen Danske boligadvokater. Han kaller systemet som danskene hadde frem til 1996, og som Norge har nå, som vill vest.

Ifølge Petersen gir systemet dårlig forbrukerbeskyttelse, og oppfordrer til konflikt.

– Når man ikke har noen enhetlig lovregulering rundt bolighandelen, så blir det vill vest-forhold, og opp til de enkelte forsikringsselskapene å tilby ett eller annet forsikringsprodukt til kjøperne og selgerne av fast eiendom, sier Shøtt-Petersen.

I Danmark selges eiendommene i stor grad med tilstandsrapporter. Dersom det tegnes forsikringer i forbindelse med salget av eiendommene, er det en felles forsikring for selger og kjøper, som de deler regningen for.

I stedet for at det er ansvaret som forsikres, tegnes forsikringen i stedet på selve boligen.

Norsk ordning trekkes frem som dårlig i Danmark

– Vi har nå mer enn 20 års erfaring med en standardisert felles forsikringsordning som gir beskyttelse både for kjøper og selger. Det er en ordning som er konfliktdempende, og som er forholdsvis billig, sier Schøtt-Petersen.

– Når du ser på det systemet vi har i Norge i dag, tenker du at det er behov for å gjøre noe med det?

– Ja, vi har nettopp blitt spurt av det danske justisdepartementet om vår erfaring med det danske systemet gjennom mer enn 20 år. Da har vi svart at den danske ordningen er en god og avbalansert løsning, og har tillatt oss å si, til sammenligning med den norske ordningen, som ikke gir en ønsket grad av forbrukerbeskyttelse, sier han.

– Et system som oppfordrer til rettskrangler og uærlighet

– Jeg synes ikke dagens regelverk rundt boligsalg i Norge er noe man bør være stolt av. Systemet legger opp til at kjøperen ender opp som taperen, sier advokat Ola Fæhn. Foto: Johan Sættem

Advokat Ola Fæhn har ført saker for boligkjøpere siden 1999. Han mener at systemet der boligselgere og boligkjøpere forsikrer eget ansvar er konfliktskapende.

– Det er et system som oppfordrer til krangler, mer enn å løse dem. Noe må gjøres, og det danske systemet er noe vi kan lære noe av, sier Fæhn.

Han mener lov om avhendelse av fast eiendom i seg selv er konfliktskapende, fordi den gir rom for mye skjønn, og sterke forsikringsselskaper.

– Systemet legger opp til at kjøperen er en taper, sier Fæhn.

– I Danmark trekkes det norske systemet frem som et eksempel på en måte å ikke regulerere boligomsetning. Er du overrasket over det?

– Nei, det er jeg ikke overrasket over. Jeg kjenner det danske systemet litt, og det norske systemet veldig godt, og jeg er helt sikker på at det finnes mange måter å forbedre systemet på, sier Fæhn.

Han sier at det som etter hans erfaring skaper de store konfliktene er at takstmennene som hyres inn i forbindelse med konflikter enten er veldig kjøpervennlige eller selgervennlige.

– Du får en masse konflikter på grunn av sprikende takster. Det er det vi bruker aller mest tid på i disse diskusjonene våre, sier Fæhn.

Forbrukerrådet la mandag frem en rapport som viser at boligkjøperne er taperne slik dagens forsikringsordninger rundt boligsalget har utviklet seg.

– Vil vurdere tiltakene som foreslås

Rapporten er delfinansiert av Barne- og likestillingsdepartementet, som også har ansvar for forbrukersaker.

– Vi vil vurdere flere av tiltakene som foreslås i rapporten fra Forbrukerrådet, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) Foto: Moment Studio

Statssekretær Kai-Morten Terning (FrP) sier til NRK at flere av forslagene i rapporten er interessante.

– Rapporten peker på behovet for uavhengige takstmenn, for grundige tilstandsrapporter, for mer tid i kjøpsprosessen og at forbrukerne skal kunne velge forsikringsselskaper fritt. Det er noen av de tiltakene som vi synes er interessante og som vi gå videre med, sier Terning.