– Vi er veldig fornøyd med å vinne serien. Veldig kult, sier Danylo Andriietskyi (16).

Han og resten av guttene i det ukrainske ishockeylaget Sdyshor 2007 klarte i helgen en stor bragd. Sammen vant de den norske serien for lag der spillerne er 16 år eller yngre.

I fjor dro hockeylaget på en helgeturnering i Ungarn, men de vendte aldri tilbake til hjemlandet.

Tolv timer etter at laget forlot byen Kharkiv fikk de vite at byen var under bombing. I stedet for å dra tilbake valgte treneren deres å ta med guttene til Polen.

I helgen spilte det ukrainske ishockeylaget Sdyshor 2007 sine siste kamper for sesongen. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Hentet av Oilers

– Vi har tenkt at ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Da vi fikk høre om hva som hadde skjedd med denne gjengen, valgte vi å trå til, sier Kjetil Garvik, samfunnskontakt i Stavanger Oilers.

Oilers fikk vite om det unge ishockeylaget som satt i Polen og ikke kunne reise hjem. De samlet inn penger, og for under et år siden kom det ukrainske laget med 19 spillere og to trenere til Stavanger og Norge.

– I begynnelsen var det vanskelig for guttene. Det var som en skrekkfilm det som skjedde hjemme, og det er det nok fortsatt. Men nå begynte de på skole og kom i gang med trening. Det hjalp dem å se fremover, sier hovedtrener Igor Visnievsky.

Mange av spillerne har fått familiemedlemmene sine til Norge. Moren og søsteren til Danylo Andriietskyi er blant dem. Faren er i Ukraina.

– Det er vanskelig å være i Norge når krigen pågår, sier både Andriietskyi og lagkamerat Matvii Malovychko.

Matvii Malovychko og Danylo Andriietskyi. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Serievinnere

Laget fikk også lov til å spille i den norske serien da den startet, og der har de levert varene.

– Det er bra. Sesongen har vært god, og det var flott at guttene fikk denne sjansen til å spille også, og ikke bare trene.

Laget har vunnet nesten alle sine kamper i serien. I helgen tok de imot Nidaros til de tre siste kampene. Det endte med to seire og en uavgjort.

Dermed vant de serien.

De ukrainske guttene har spilt sine kamper i Siddishallen og DNB Arena i Stavanger. Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Det er det beste de kunne oppnådd i Norge denne sesongen, ettersom de ikke har mulighet til å spille i norgesmesterskapet, sier Garvik.

Føler de har fått en ny familie

– Det er veldig interessant å spille mot norske lag. Lag i Ukraina er ikke bedre. Eller, noen er bedre, noen er dårlige, sier Andriietskyi og Malovychko.

– Hvordan skal dere feire seieren?

– Vi skal feire med å spise pizza og drikke cola.

Med hjelp av Oilers har det ukrainske laget etablert seg i Norge.

– Vi føler at vi er en del av en stor familie sammen med Oilers. Vi får veldig god støtte fra klubben og eieren Tore Christiansen. Han har hjulpet oss å starte et liv her, sier trener Visnievsky.