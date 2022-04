– Det er kjempefint at vi har en sånn mulighet. At vi kan få trene i en så fin arena, sier Andreijetskiy Danylo (15).

Han og de andre guttene på ishockeylaget Sdyshor 2007 har lagt bak seg noen dramatiske uker etter det som startet med en helt vanlig helgeturnering i Ungarn.

Guttene hadde nettopp reist da bombene falt over hjembyen. Foto: Odin Omland / NRK

Tolv timer etter laget hadde reist fra hjembyen Kharkiv i Ukraina, fikk de høre at byen var under bombing.

Da ble det plutselig ikke et alternativ å reise tilbake, og de kjørte videre over grensen til Polen.

– Det er veldig rart og trist å vite at man ikke kan reise hjem igjen, sier Danylo.

Andreijetskiy Danylo er glad for å kunne bruke hallen til å spille. Foto: Odin Omland / NRK

De ventet lenge i Polen sammen med de andre flyktningene fra Ukraina, før Stavanger Oilers fanget opp historien om det landfaste laget.

De samlet inn penger for å hjelpe dem med mat, klær, tak over hodet og treningsutstyr. Så startet arbeidet med å få dem til Norge.

– Må ta det en dag om gangen

Guttelaget som endelig har kommet fram til Norge, kan nå senke skuldrene litt igjen.

De er fortsatt flyktninger i et fremmed land, og halvparten av dem har ikke foreldrene med seg.

Men det betyr mye å kunne være i trygge omgivelser, og å få spilt ishockey igjen.

Igor Visnievsky, treneren for guttene visste at de måtte komme seg så langt vekk fra Ukraina da bombene falt. Foto: Odin Omland / NRK

– Nå får endelig disse guttene fred. De er langt borte fra krigen og kan få hvile og trene. Det viktigste er at de er trygge, sier treneren Igor Visnievsky.

Selv om noen har fått med seg mødrene sine, er alle fedrene fortsatt i hjemlandet. Med dem kan de fortsatt holde kontakten over telefon, og høre hvordan det går i Ukraina.

– Nå er det bare pappa som er igjen i Ukraina, mens mamma, bestemor og resten av familien har kommet seg ut. Det er veldig skummelt, og jeg håper det snart tar slutt, sier Danylo.

Danylo savner pappaen sin i hjemlandet, men moren og resten av familien har kommet seg ut av Ukraina Foto: Odim Omland / NRK

Nå handler det kun om å finne seg til rette, uten at det er helt klart hva som skjer videre.

– Foreløpig er vi bare her og trener. Så tar vi det en dag om gangen, men vi håper at muligheten vil komme en dag for å reise hjem igjen, sier Danylo.

Måtte trå til

Da Oilers fikk høre om guttene som stod fast i Polen var det ikke så mye annet å gjøre enn å strekke ut en hjelpende hånd.

– Vi har tenkt litt at ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Da vi fikk høre om hva som hadde skjedd med denne gjengen, valgte vi å trå til, sier Kjetil Garvik, samfunnskontakt i Stavanger Oilers.

Kjetil Garvik i Stavanger Oilers følte de måtte trå til da de fikk høre om laget som stod fast i Polen. Foto: Odin Omland / NRK

Gjennom både pengehjelp og mye tilrettelegging i mottakssystemet har de hjulpet laget med å komme seg til Stavanger.

Nå gjelder det å få på plass et godt fritidstilbud, for å gi dem en trivelig tilværelse. Blant annet får de bruke hallen til Oilers for å trene.

– Nå kan de være her den tiden de måtte trenge.

Er de gode til å spille ishockey?

– Ja, de er veldig gode, og de er sterke skøytegåere. Det ser du med en gang hvis du ser på treningene deres.

Danylo er heller ikke noe beskjeden når det gjelder hvor flinke de er.

– Vi er de beste.