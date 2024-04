Noen har mye penger, andre har lite.

Noen er flinke til å bruke, andre er flinke til å spare.

I butikkene er det rom for både de som vil bruke mye, og de som vil bruke lite.

Her får du eksempler på de store prisforskjellene det er på enkelte produkter.

Barn bruker dyre hudpleieprodukter. Det trender på Tiktok.

Dobørste til 5000 kroner

Hvis du skal ha en dobørste som gjør en forventa og god rensejobb, trenger du sjelden betale mer enn 100 kroner.

For eksempel denne fra Jysk:

Foto: Skjermbilde fra jysk.no

Men om du trenger en skikkelig god og robust dobørste kan du legge fra deg hundrelappen og heller samle opp noen tusenlapper.

Denne heter Vola T33 og er laget av rustfritt stål.

Pris:

Dobørsta kan også festes til veggen. Bilde hentet fra BilligVVS. Grafikk: Simon Elias Bogen / NRK

Til NRK skriver BilligVVS at dobørsta er et kvalitetsprodukt som er godt mottatt av kunder som verdsetter god design og høy kvalitet.

– Produktet har fått positiv omtale og tilbakemeldinger fra brukere som setter pris på dets funksjonalitet og holdbarhet, skriver de.

Dyr stubbe

Det er mye du kan pynte huset ditt med. De siste årene har det blitt populært å bruke trestubber som bord, stoler eller å ha det som pynt langs en vegg inne i huset.

Dersom du har en motorsag og trær i hagen kan du nok fikse dette helt gratis. Men det kan jo ta litt tid.

Det finnes muligheter på markedet der du kan kjøpe trestubber og få de frakta.

Og du gjetta riktig. Det er ikke billig:

6838 kroner koster denne stubben på tilbud hos møbelbutikken. Bilde hentet fra Länna. Grafikk: Simon Elias Bogen / NRK

Dette er kampanjeprisen hos Länna. Ordinær pris på stubben er 8045 kroner.

Verken Länna eller BilligVVS vil si til NRK hvor mange stubber og dobørster som er solgt.

8900 kroner for bagasjelapp

Skal du ut å reise er det greit å ha en bagasjelapp med navn og nummer i tilfelle kofferten eller baggen din blir borte.

Du kan for eksempel kjøpe en hos Clas Ohlson for 40 kroner, eller en litt dyrere en hos Samsonite for 180 kroner.

Men så finnes det et hakket dyrere alternativ hos motehuset Hermés:

«R. M. S Hermés Odyssey travel tag» fra Hermés er laget av lær. Bilde hentet fra Hermés. Grafikk: Simon Elias Bogen / NRK

Unge sparer som aldri før. Mange vil bli økonomisk uavhengig.

Gnistfri slegge

En slegge er kanskje ikke det verktøyet du er villig til å bruke mest penger på.

Men kanskje det frister med en ikke-magnetisk gnistfri slegge med legering av kobber og beryllium kobber-beryliumlegering?

Den veier over ni kilo og har et spesialutformet hammerhode uten skarpe kanter for å unngå gnister.

Du finner den hos Staypro for:

Denne slegga fra er gnistfri og hodet er laget av kobber og beryllium. Bilde hentet fra ProShop. Grafikk: Simon Elias Bogen / NRK

Hos Verkter kan du kjøpe en slegge som veier ni kilo for 626 kroner.

– Idiotisk å bruke penger på

Podkasten «Misjonen» på P4 med Atle Antonsen og Johan Golden har hatt dyre produkter som spalte i en årrekke.

I en telefonsamtale med Golden nevner han dyre varianter av knagg, syl, hårnål og binders som duoen har snakket om i podkasten.

Han husker ikke prisene på alt, men bidnersen sier han koster 1200 kroner.

Men det er ett produkt som har brent seg fast i minnet til Golden:

– Denne bagasjelappen er jo det sykeste. Det er utrolig idiotisk å bruke masse penger på dette, for den revner sikkert like fort som andre bagasjelapper, sier han.

Komiker Johan Golden. Her fra Nytt på nytt. Foto: Ole Kaland / NRK

Kjøpte pute til 5000 kroner

Komikeren sier han ikke har noe problem med dyre ting i seg selv.

– Jeg vil heller ha færre dyre ting som varer lenge, enn flere billige ting som må byttes ut ofte, sier han.

Likevel gikk han på en smell en gang med et putekjøp til 5000 kroner.

– Jeg måtte levere den tilbake. Puta tålte ikke sollys og måtte gres fordi den var laget av lamaull.

Vil ikke vise at produktene er dyre

Sarah Joy Lyons er førsteamanuensis i institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Hun har forsket på hvorfor vi kjøper dyre ting.

Hun deler det inn i tre områder:

Funksjonell verdi – Mange produkter har en funksjonell verdi fordi det er nyttig. For eksempel en bagasjelapp. Men det går en grense fra når det funksjonelle blir til overdådighet, sier hun. – Kanskje du kunne forsvart en bagasjelapp til 1000 kroner hvis den var av god kvalitet. Emosjonell verdi – Du kjøper noe fordi det har verdi for deg personlig. For eksempel hudprodukter eller fine klær for at det skal få deg til å føle deg bra. Sosial verdi – En grunn til at man handler dyre produkter er fordi man vil sende et symbol. Typisk er at du skal vise fram at du har mye penger.

Lyons tror at den sosiale verdien er den største grunnen til at vi kjøper dyre produkter.

– En grunn til at vi handler luksusprodukter er for å sende et symbol. Det typiske er at vi skal vise fram at vi har mye penger, sier hun.

Sarah Joy Lyons er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Hun sier vi alltid har vært opptatt av status i samfunnet og at dyre produkter skaper dette. Foto: Jonatan Arvid Quintero

Men de siste årene mener hun vi har blitt mer subtile. Altså at vi kjøper ting som kanskje ikke ser så dyre ut, men som likevel er det.

– Vi vil ikke vise oss fram for mye. Samtidig så vil vi at produktene skal være av god kvalitet, sier Lyons.

Felles for alle de dyre produktene nevnt i artikkelen er at de ikke ser så spesielt dyre ut.

Men komiker Golden tror ikke dyre produkter = god kvalitet.

– Bare se på puta jeg kjøpte for eksempel. Kvaliteten er nødvendigvis ikke der selv om prisen er høy, påpeker han.

Hva synes du om dyre produkter? Og kanskje har du selv kjøpt noe uvanlig dyrt en gang? Legg igjen en kommentar under!: