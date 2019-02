Denne personen kan tjene 150.000 kroner på én flaske vin

Det har for lengst blitt tradisjon. Hver vinter dukker det opp folk med soveposer og liggeunderlag utenfor de sju spesialbutikkene til Vinmonopolet.

Torsdag morgen er det klart for Burgund-slippet.

Og han som ligger først i køen er svært heldig, skal vi tro vinekspert Ingvild Tennfjord.

– Han som ligger først er ute etter flere viner, men den viktigste er en vin som koster 50.000 kroner. Og etter å ha kjøpt den, kan han umiddelbart sette seg på et fly til New York eller Tokyo og selge flasken for det mangedobbelte, sier vineksperten, som legger til at vinen er meget lett å omsette.

Tennfjord sikter til Romanée-Conti. En rødvin som går for minst 200.000 kroner på det globale vinmarkedet.

Ingvild Tennfjord, vinekspert, skribent og forfatter. Foto: Sturlason/Kagge forlag

NRK oppsøkte personene som i over én uke har sovet i kø utenfor butikken i Sandnes. De ønsket ikke prate med oss.

Men Tennfjord har snakket med han som ligger først på Aker Brygge, og han har tenkt å beholde Romanée-Conti-flaskenselv, ifølge vineksperten.

Tre flasker

Grunnen til den store forskjellen er at norske vinimportører ikke ønsker å tjene store penger på disse flaskene, ifølge butikksjef i Sandnes, Odd Jarle Nygard.

– Dessuten har ikke Vinmonopolet særlig prispåslag i butikkene, sier han.

Kun tre flasker av denne vinen har kommet til Norge. To av dem selges på Aker Brygge i Oslo, mens én flaske står klar i butikken i Sandnes.

Romanée-Conti (2015) i midten koster 50.000 kroner på Vinmonopolet, men er verdt det mangedobbelte. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Det er som kjent tilgangen som styrer prisen en vare, og tilgangen på Burgund-viner er begrenset, veldig begrenset.

– Noen av verdens beste viner kommer fra dette distriktet, men det er et geografisk et svært begrenset område. Så alle vinentusiaster vil ha disse vinene, sier vineksperten.

På toppen av dette ødela frost og sopp store deler av avlingene i 2016 – som er årgangen som slippes på torsdag.

Vinen er faktisk så god

Så det store spørsmålet: Er vinen så god som prisen og etterspørselen tilsier?

– Ja, de er så bra, sier Tennfjord.

– Veldig mange sier at de ikke smaker forskjell på god og dårlig vin. Jo, det gjør du. Tar du på deg en dress fra Armani, klarer du å gjenkjenne at dette er kvalitet, selv om du ikke er skredder. Ingen har problemer med å smake at dette er god vin, sier hun.

Odd Jarle Nygard, butikksjef på Vinmonopolets spesialbutikk i Sandnes. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Vinmonopolet slipper totalt 30.000 flasker med vin fra Burgund torsdag. Disse er fordelt på rundt 450 typer. I Sandnes har de fått inn 3000 flasker. Prisen varierer fra drøye 200 kroner til Romanée-Conti til 50.000.

– Kaos

– I fjor var det skrelt for rødvin innen klokka 14. Da stod det fem–seks flasker igjen i hyllene, sier butikksjef Nygard.

De som ligger først i køen får to fordeler: De er nummer én på kvoteringslista og får velge først, og så får de slippe inn 15 sekunder før alle andre.

– Vi slipper inn én og én med 15 sekunders mellomrom. Vi har dårlig erfaring med å åpne portene, da knuser folk. Det er nemlig fryktelig mye kaos, sier han.