Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Michelin-stjerner deles ut til restauranter i Norden mandag kveld. Stjernene er av de mest prestisjefylte utmerkelsene en restaurant kan oppnå.

I 2020 fikk Stavanger-restauranten Re-Naa to stjerner. Det spekuleres i om de kan bli den andre norske restauranten med tre stjerner.

Restauranten Hermetikken i Stavanger, ledet av Knut-Espen Misje, nevnes som en sterk kandidat til å motta en stjerne.

Matblogger Anders Husa mener Michelin har endret fokus og nå åpner for flere typer restauranter, ikke bare de formelle.

Husa nevner også Iris i Hardangerfjorden og Kvitnes gård i Vesterålen som potensielle stjerne-kandidater.

– Vi har satt oss et mål om å bli blant de beste restaurantene, sier Knut-Espen Misje.

Han er daglig leder i restauranten Hermetikken i Stavanger. De er en av restaurantene som kan vinne det alle restauranter drømmer om.

Mat gjøres klart for gjester på Hermetikken i Stavanger. Kanskje får de en stjerne i Michelin-guiden? Foto: Jonas Kroken Sævereide / NRK

Mandag kveld deles nemlig Michelin-stjerner ut til restauranter i Norden. I år er det i Helsinki årets nordiske guide skal presenteres. Utdelingen kan følges direkte her (ekstern lenke).

Guiden regnes som den viktigste for kokker og matinteresserte.

NRK forklarer Dette er Michelin Dette er Michelin Dekk og mat Michelin er et velkjent fransk selskap som primært er kjent for å produsere dekk til biler, sykler, fly og andre kjøretøy. Men foruten dekkproduksjon er Michelin også kjent for sin innflytelse innen mat gjennom Michelin-guiden. Dette er Michelin Den første Michelin-guiden ble utgitt i 1900 som en gratis veiledning for bilister i Frankrike, med tips om hvor man kunne finne overnattingssteder, restauranter, og mekanikere. Guiden har senere utviklet seg til å bli en anerkjent standard for restaurantanbefalinger over hele verden. Dette er Michelin Michelin-stjernene Michelin-stjerner er en av de mest prestisjefylte utmerkelsene en restaurant kan oppnå, og de gis i tre kategorier: Én stjerne : En veldig god restaurant i sin kategori.

: En veldig god restaurant i sin kategori. To stjerner : Utmerket matlaging som er verdt en omvei.

: Utmerket matlaging som er verdt en omvei. Tre stjerner: Eksepsjonell matlaging som er verdt en spesiell reise. Forrige kort Neste kort

Det deles ut opp til tre stjerner til restauranter.

Én stjerne: En veldig god restaurant i sin kategori.

En veldig god restaurant i sin kategori. To stjerner: Utmerket matlaging som er verdt en omvei.

Utmerket matlaging som er verdt en omvei. Tre stjerner: Eksepsjonell matlaging som er verdt en spesiell reise.

Disse norske restaurantene har stjerner før årets utdeling:

Restauranter med Michelin-stjerner Ekspander/minimer faktaboks Én stjerne: Stallen, Oslo

À L’aise, Oslo

Mon Oncle, Oslo

Savage, Oslo

Statholdergaarden, Oslo

Kontrast, Oslo

Hot Shop, Oslo

Schlägergården, Oslo

Hyde, Oslo

Lysverket, Bergen

Bare, Bergen

Sabi Omakase, Stavanger

K2, Stavanger

Under, Lindesnes

Speilsalen, Trondheim

Fagn, Trondheim

Credo, Trondheim To stjerner: Re-Naa, Stavanger Tre stjerner: Maaemo, Oslo

Slik gikk det i fjor. Seks nye restauranter fikk stjerner.

Stjerne til restaurant på gård i Vesterålen?

Anders Husa driver en av Skandinavias største blogger om restauranter, mat og reise.

Han sier det er spesielt vanskelig å spå hvilke restauranter som får stjerne i år, ettersom Michelin har skifta fokus.

– De har gått vekk fra det ekstremt strenge regimet hvor det kun har vært formelle restauranter. Nå åpner de spillerommet for flere typer restauranter, sier han.

Matblogger Anders Husa har godt over 130.000 følgere på Instagram. Foto: Jason Henry

I hovedstaden tror han Panu, Betong og Varemottaket kan få stjerne.

– Felles for alle disse er at det er uformelle steder, med en svært god smaksmeny.

I tillegg nevner han Rest i Oslo som aktuell.

Han tror også at Iris i Hardangerfjorden er en kandidat til stjerne.

Det samme med Kvitnes gård i Vesterålen.

– Maten de serverer og nivået er ganske typisk Michelin, sier Husa.

I dette bygget på Kvitnes gård er det en gourmetrestaurant. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Kan få tre stjerner

I 2020 fikk Stavanger-restauranten Re-Naa to stjerner. Matbloggeren sier det kan skje at de blir den andre norske restauranten med tre stjerner.

– Hvis det ikke er andre klare kandidater til tre, så kan det hende de oppgraderer. Men det er sjelden de oppgraderer så kort tid etter en restaurant har fått to stjerner, sier Husa.

Fra 2020 der Renaa fikk to stjerner under utdelingen- Foto: Stein Roar Leite

Siden Re-Naa fikk to stjerner i 2020 har to restauranter i Stavanger fått én stjerne. Det er Sabi Omakase og K2.

Tror ett år gammel restaurant kan gjøre det godt

Husa tror det kan bli to nye i byen i år.

For eksempel Hermetikken:

– Det er en sterk kandidat. Det var et høyt nivå på rettene med fantastiske råvarer. Og folka som står bak er noen av Norges fremste vineksperter, sier Husa om besøket han hadde der for litt siden.

Daglig leder Misje sier de har mange fornøyde gjester.

– Det er veldig hyggelig å høre at vi blir lagt merke til. Men det er ikke opp til oss å bedømme om det vil være fortjent eller ikke med en stjerne, påpeker han.

Knut-Espen Misje er daglig leder i Hermetikken i Stavanger. Han er stolt over hva de ansatte har fått til på bare ett år. Foto: Jonas Kroken Sævereide / NRK

Restauranten har de drevet i et drøyt år. Misje sier det viktigste for dem er å skape en god restaurantopplevelse for folk.

– Det handler om å få folk til å føle seg bra når de kommer innom, sier han.

I tillegg til Hermetikken nevner Husa Tango i Stavanger som en stjernekandidat.

Tre stjerner: – Da blir jeg overrasket

Daglig leder i Re-Naa, Sven Erik Renaa sier han hadde blitt ekstremt overraska om de fikk tre stjerner mandag kveld.

– Jeg tror absolutt vi kan få det. Men jeg tror ikke vi får det i år, for det er kort tid siden vi fikk to stjerner. Jeg tror de vil se hvordan vi gjør det over tid, sier han.

Sven Erik Renaa sammen med en av sine ansatte på Re-Naa, som har to stjerner i Michelin-guiden Foto: Ole Andreas Bø

Renaa sier de prøver å forbedre restauranten hver dag.

– Vi må holde på den stilen som har gitt oss to stjerner. Kvaliteten er der for tre stjerner, og vi har jo økt kvaliteten siden vi fikk to i 2020, sier restaurantsjefen.

Ekspert Husa tror Re-Naa har bidratt til at Stavanger nå har blitt en særdeles attraktiv by når det gjelder fine og gode restauranter.

– De går i spissen og viser hva som er mulig. De var den første restauranten utenfor Oslo som fikk stjerne. Det inspirerer, sier han.