I februar 2015 ble det nye nødnettet for politiet brannvesenet og AMK tatt i bruk på Karmøy. Men da det nye nødnettet ikke fungerte inne på hovedbrannstasjonen i Kopervik, skjønte avdelingsleder for beredskap i Karmøy brannvesen, Ragnar Løfstrøm, at noe var galt.

– Det har vært frustrerende. Både her på stasjonen og i Skudenes har vi tatt i bruk midlertidige løsninger, slik at mannskapet vårt blir varslet, sier Løfstrøm.

Sjåfør fikk ikke alarm

Karmøy brannvesen har 90 deltidsansatte fordelt på forskjellige områder i kommunen som kan rykke ut når det skjer noe. Seneste i forrige uke fikk ikke en av sjåførene alarmen som ble sendt ut.

– Problemet er at den utvendige dekningen i Kopervik og Skudeneshavn er så dårlig, at dersom en av våre deltidsansatte befinner seg innendørs, er dekningen så dårlig at de ikke blir utalarmert, sier Løfstrøm.

– For eksempel jobber tre av de ansatte hos slakteren i Skudeneshavn. Der har brannvesenet fått opp en midlertidig løsning, slik at varslingene når disse tre.

– Når folk er inne i bygninger og ikke blir varslet, er det et stort problem, sier Løfstrøm

– Hvilke konsekvenser får dette?

– I verste fall fører dette til at det ikke møter opp nok folk på en hendelse. Det kan være at vi ikke får ut brannbilen eller liknende.

Lover å ordne opp

Det er Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) som har ansvaret for utbyggingen av nødnettet. Avdelingsdirektør Cecilie Løken beklager at dekningen ikke har vært god nok i Kopervik og Skudeneshavn, og at lover at utbedringene er på plass i løpet av kort tid.

Ifølge avdelingsdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon, Cecilie Løken, er det dekningshull i nødnettet flere steder. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– For over ett år siden ble det besluttet å bygge to nye stasjoner, og disse skal være klare før påske. I Skudeneshavn er det bare snakk om dager før det skal i orden, sier avdelingsdirektør Cecile Løken i DNK.

– Hvorfor har dette tatt så lang tid?

– Det er mange forhold som kan spille inn. I dette tilfellet har vi støtt på noen tekniske utfordringer, og vi har måttet gå tilbake for å endre ting underveis. Det skaper forsinkelser, og vi har stor forståelse for utålmodigheten, sier Løken.