Bompengepartiet ekskluderer seks medlemmer

Det kommer fram i en pressemelding torsdag morgen. Ellen Karin Moen og Jon Hov i FNB Sandnes, og Daniel Stephanek, Jan Eriksen, Elisabeth Velle Andersen og Kikki Christel Nyhagen i FNB Oslo er alle ekskludert for å ha jobbet imot partiets interesser, ifølge pressemeldingen.

Vedtaket ble gjort i et ekstraordinært styremøte onsdag kveld. Da satt sentralstyret i krisemøte for å håndtere konfliktene som har oppstått den siste tiden.

Leif Høybakk, som er medlem i sentralstyret i FNB sier til NRK at det var umulig å samarbeide med Moen og Hov i Sandnes.

– De har ekskludert et medlem uten å komme med en begrunnelse, de har nektet å møte oss flere ganger, og de har avlyst avtalte møter, sier han.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å komme i kontakt med de andre involverte i saken.

Gruppeleder Ellen Karin Moen i FNB Sandnes er blant seks medlemmer som er ekskludert av sentralstyret. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Fire i FNB Oslo ekskludert

Ifølge pressemeldingen skal de seks ekskluderte også ha satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer og partiet, samt motarbeidet FNB sentralt. Sandnes og Oslo kommune vil bli orientert om saken, opplyser sentralstyret.

I Oslo har konflikten blant annet gått ut på at ledelsen sentralt i FNB ville nekte et lokallag å bruke partiets navn og logo.

Saken var oppe for retten på selveste valgdagen 9. september, men det endte med at FNB-ledelsen tapte hos Oslo byfogdembete.

Brakvalg og konflikter

I pressemeldingen torsdag skriver sentralstyret også at de bekrefter vedtaket om reversering av ekskluderingen av Alexandra Eva Lind, og at Lind skal representere FNB Sandnes og FNB Rogaland de neste fire årene.

Alexandra Eva Lind er tatt inn i FNB-varmen av sentralstyret. Foto: NRK

Kun dager etter at valget var over, fikk Alexandra Lind brev med beskjed om at hun var ekskludert fra FNB.

Det skjedde etter at lokallaget i Sandnes gjorde et sterkt valg med 9,1 prosent oppslutning. Og i front sto Lind som fikk 600 personstemmer. Det gjorde at hun rykket forbi Ellen Karin Moen, og opp på førsteplass på listen til FNB i Sandnes.

Partileder Frode Myrhol reagerte kraftig på eksklusjonen. Til NRK sa han:

– For meg virker dette totalt grunnløst. Her er noen ute etter å sikre seg posisjoner, men det kan på sikt føre til det stikk motsatte.

Etter eksklusjonen av den populære bompengepolitikeren, valgte sentralstyret i partiet å omgjøre vedtaket.

Daniel Stephanek var FNB Oslos femtekandidat før valget. Han er ekskludert av sentralstyret. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Offentlig skittentøyvask og e-poster som ble delt

Det er det ikke første gang sentralstyret har gjort. Også etter en konflikt i partiets lokallag på Klepp, ble Aina Elise Larsen Grude ekskludert. Dette vedtaket ble også omgjort sentralt.

Noe som førte til masseutmeldinger fra lokallaget. Totalt 15 stykker.

Lokallaget i Sandnes valgte å overse sentralstyrets beslutning om å ta Alexandra Lind inn i varmen igjen. De nektet å endre sitt vedtaket.

Kikki Christel Nyhagen i Oslo FNB er ekskludert. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Samtidig ble interne e-poster lekket og den offentlige skittentøyvasken herjet på Facebook. I en e-post ble Lind omtalt som «Frøken megafon» av sin egen gruppeleder Ellen Karin Moen.

Det førte til at medlemmene i lokallaget sa at nok var nok. De ville kaste styret og samlet inn underskrifter.

– En hån mot velgerne

Til NRK sa Lind følgende:

– Jeg er lei meg på velgernes vegne, at de må være vitne til dette kaoset. Det er flaut og en hån mot dem.

Tidligere denne uken valgte lokallaget å sende ut en pressemelding der de presiserte at alle bånd til Lind nå er brutt.

Styret hadde gitt opp alle forsøk på å få til en enighet med Lind. De ville ikke ha mer kontakt med henne, sto det i pressemeldingen.

Det var dråpen som fikk begeret til å renne over for partiets sentralstyre.