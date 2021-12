Det viser dokumenter NRK har fått tilgang på.

– Vi har fått et håp. Det skyldes at lagmannsretten nå tydeligvis innser hva det endelige resultatet kan bli, sier fetterens forsvarer, Arvid Sjødin.

Aftenbladet meldte om saken først.

Som NRK tidligere i høst har skrevet, har Arvid Sjødin på vegne av Birgitte Tengs' fetter begjært erstatningsdommen mot han gjenåpnet.

Birgitte Tengs sin fetter ble i 1997 dømt for drapet i tingretten, men anket og ble senere frikjent for drapet i lagmannsretten.

Fetterens forsvarer, Arvid Sjødin, håper og tror på frifinnelse. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Dømt til å betale erstatning

Han likevel dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs sine foreldre i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.

Erstatningskravet ble senere ettergitt, men dommen har hele tiden stått ved lag.

Nå kan det skje endringer.

– Dette betyr at han for første gang på 24 år har fått et positivt svar fra retten. Det fremstår positivt. Retten skjuler ikke at det har skjedd en ny utvikling, og det kan få betydning for det endelige resultatet, sier fetterens forsvarer Arvid Sjødin til NRK.

Birgitte Tengs ble funnet drept like ved hjemmet sitt i Gamle Sundveg på Karmøy i 1995. I 1997 ble fetteren først dømt, så frikjent i lagmannsretten. Han ble likevel dømt til å betale erstatning til Tengs sine foreldre. Foto: Eirik/haugesunds Avis Østberg / NTB

Lagmannsretten: – En betydelig utvikling

Agder lagmannsrett skriver i et dokument sendt Sjødin at det har vært en betydelig utvikling av saken i tiden etter lagmannsrettens kjennelse 25. mai 2020.

Her ble den forrige begjæringen om opphevelse av erstatningsdommen avslått.

Nå mener lagmannsretten at begjæringen til Tengs sin fetter skal fremmes til ordinær behandling.

Fetteren hadde via Sjødin egentlig bare sendt inn begjæring om ny behandling av erstatningsdommen, men lagmannsretten ba han vurdere om han også burde begjære seg frifunnet dersom saken ble gjenopptatt.

Det gjorde Sjødin.

Sjødin håper frifinnelse vil komme snart

John Christian Elden er bistandsadvokat for Tengs sine foreldre, og har fått frist til 11. januar på å svare på begjæringen.

Han ønsker ikke å kommentere hva det svaret vil bli på nåværende tidspunkt.

– Vi kommer til å mene noe om dette innen 11. januar. Hvilket svar det blir vil komme an på utviklingen i den nye siktelsen, skriver Elden i en SMS til NRK.

Sjødin er imidlertid nokså sikker i sin sak.

– Jeg tror dette ender med en frifinnelse til slutt. Så får vi håpe den kommer relativt raskt, sier Sjødin.

Mannen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs, er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Foto: Privat

En mann i 50-årene fra Karmøy ble tidligere i høst pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995.