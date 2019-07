Barnehageansatt dømt for voldtekt av barn

Det var 12. juni i fjor at en 42 år gammel mann ble anmeldt for et seksuelt overgrep mot et av barna i barnehagen der han jobbet.

Mannen ble samme dag pågrepet og siktet.

Barnet hadde reagert på handlinger den ansatte gjorde, og fortalte om dette til sin mor.

Flere av hans kolleger skal ha reagert på at mannen kunne være veldig tett på fornærmede i sin fysiske kontakt med barnet.

Nå er 42-åringen dømt til fengsel i to år og syv måneder for overgrep mot barnet. I retten benektet mannen straffskyld.

– Foreldrene frykter konsekvensene

Fornærmedes bistandsadvokat, Janne Karin Rasmussen, sier foreldrene til barnet mener det er en riktig dom.

– De er tilfreds med at fornærmedes forklaring ble lagt til grunn. Foreldrene er rystet over at noe slikt kunne skje i barnehagen. Det var et sted der barnet deres skulle vært trygg, sier Rasmussen.

Hun forteller at foreldrene nå er redd for hvilke konsekvenser overgrepet vil ha for barnet i fremtiden.

Mister jobben

Siden pågripelsen i fjor sommer har mannen vært suspendert i påvente av en rettskraftig dom. Nå har Jæren tingrett bestemt at mannen skal fratas sin stilling i den aktuelle barnehagen.

42-åringen hadde jobbet i barnehagen i flere år.

Han får heller ikke lov til å arbeide i barnehage eller drive annet barne- og ungdomsarbeid i fremtiden.

– Foreldrene er glad for at mannen fratas denne retten for all fremtid, sier bistandsadvokaten.

Søkte etter overgrepsmateriale

Mannen er også dømt for å ha skaffet seg tilgang til bilder som fremstiller seksuelle overgrep mot barn og/eller seksualiserer barn. Han har selv erkjent å ha søkt etter dette på nett.

Han må også betale 130.000 kroner i oppreisning til fornærmede.

42-åringen er ikke tidligere domfelt.

Tor Inge Borgersen er mannens forsvarer. Han har ikke besvart NRK gjentatte henvendelser i dag.