Etterforsker overgrepssak i barnehage

Det skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag kveld. Det kommer ikke frem av pressemeldingen hvor i distriktet dette er.

Politiet har mottatt en anmeldelse i saken.

– Etterforskningen har ledet til at vi har pågrepet en mann som jobber i barnehagen, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

Mannen er varetektsfengslet i to uker og har brev- og besøksforbud. Han anket kjennelsen i Stavanger tingrett på stedet, skriver politiet.

Reagerte på handlinger

Anmeldelsen ble mottatt tirsdag, og pågripelsen skjedde samme dag.

Torsdag kveld skriver VG at mannen ble anmeldt etter at et barn i den aktuelle barnehagen hadde reagert på handlinger som den ansatte gjorde, og fortalte om dette til sine foresatte.

Den pågrepne ble umiddelbart tatt ut av sin stilling. Han skal ha forklart seg for politiet to ganger, skriver avisen.

– Vi fikk informasjon om dette mandag kveld og anmeldte saken tirsdag morgen. Når et barn kommer med slike opplysninger har vi ikke andre muligheter enn å gå til politiet, sier kommunalsjefen i den aktuelle kommunen til VG.

Sør-Vest politidistrikt har foreløpig ikke mer informasjon å komme med, opplyser de i pressemeldingen.