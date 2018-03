Ateisten Svein Kåre punger ut halv million for å redde kirke

I 2016 sto den nye kirken på Ålgård i Rogaland ferdig. Det har gjort den gamle kirken, som ligger kun et steinkast unna, overflødig.

– Min personlige mening er at den bør rives. Vi har behandlet saken i menighetsrådet, og kom frem til at vi ikke har bruk for kirken, forteller leder i Ålgård menighetsråd, Øyvind Madland Gran.

Å rive eller ikke rive. Det har lenge vært det store spørsmålet i Gjesdal kommune. I hele ti år har spørsmålet stått ubesvart.

– Rive, sier formannskapsmedlem Espen Aaserud Karlsen (Frp).

Fornuft og følelser har delt kommunen i to.

– Det å rive et kirkebygg sitter langt inne, mener varaordfører Henry Tendenes (H).

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. De ligger vegg i vegg, de to kirkene på Ålgård. Det vil de også gjøre fremover.

For vi river nesten ikke kirker i Norge lenger. Vi bygger kun nye. 356 kirker tilknyttet Den norske kirke er bygget siden krigen. Bare fem har blitt revet. Mens hele 21 kirker har brent ned.

Reddet kirken

Samtidig har gudstjenestebesøket i norske kirker stupt.

Les også: Denne menigheten har syv kirker å velge mellom

– Det kan godt hende det er vanskelig å rive kirker i Norge, siden vi er så lite religiøse, spør Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) seg.

I vinter fikk rivespørsmålet et foreløpig svar.

Store deler av kirkemiljøet ville rive, men en privat aksjonsgruppe, med ateist Svein Kåre Edland i spissen, kom på banen og reddet den gamle kirken.

Han har opplevd mye i denne kirken. – Det er et sted som vekker følelser, forteller Svein Kåre Edland. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Hadde jeg ikke lagt penger på bordet, så ville kirken sannsynligvis blitt revet, forteller Edland.

– Har du ikke bedre ting å bruke penger på?

– He he! Jeg skjønner at folk setter spørsmålstegn ved det. Jeg bruker penger på andre ting og, men denne saken brenner jeg for, svarer Edland.

Han bruker en halv million kroner av sine egne penger for å gi den gamle kirken på Ålgård videre liv.

Vegg i vegg

For politikerne på Ålgård valgte å bevare den gamle kirken, som ligger vegg i vegg med nye Ålgård kirke. Inntil videre. Den halve millionen som Svein Kåre Edland la på bordet var nok.

– I et hus der folk har opplevd så mye glede, sorg og fått nye forhåpninger gjennom 100 år... Ja, det er viktig å bevare kirken, mener Edland.

I over 100 år har den gamle kirken satt sitt preg på Ålgård. I 2016 ble den nye kirken (bak) oppført. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Han er ikke kristen engang. Men han har opplevd mye i dette bygget.

– Det er et historisk bygg. En viktig del av Ålgård. Jeg er konfirmert her. Faren min ligger begravet like utenfor. Det er et sted som vekker følelser.

Konsertscene eller galleri

Den gamle Ålgård-kirken ble reddet i denne omgang. Men kommunen sier nei til at aksjonsgruppa på Ålgård skal få overta eierskapet av kirken, ettersom den ligger på en kirkegård. Så den halve millionen Svein Kåre la på bordet går til vedlikehold og drift.

– Nå er det vår oppgave å sy sammen gode løsninger for å skape en møteplass her. Det er kun fantasien som setter grenser.

Politikerne i Gjesdal kommune valgte å bevare den gamle kirken på Ålgård. Inntil videre. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Aksjonsgruppen ser for seg at kirken kan bli brukt til blues- og jazzkonserter, lokaler for lag og foreninger og kunstgalleri.

– Vi er opptatt av å bevare kirken og gi den et liv etter døden. Det tror vi er mulig. Det er en flott kirke, avslutter han.