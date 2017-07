– I utgangspunktet synes jeg det høres fantastisk ut! For mange er kanskje dette det lille som skal til for at de skal komme seg ut i arbeid, sier Ida-Michelle Pedersen (23).

Hun har gått på arbeidsavklaringspenger siden hun var rundt 18 år gammel, og er dermed med i en gruppe som bekymrer politikerne: Unge utenfor arbeidslivet.

De siste månedene har det blitt færre unge arbeidsledige i Norge, men antall unge på tiltak, arbeidsavklaringspenger og unge uføre har det blitt flere av de siste årene.

Derfor lanserer Ap en rekke forslag til tiltak hvor det mest oppsiktsvekkende er en jobbgaranti for unge: Kommunen skal bli pliktig til å stille med en arbeidsplass til de som er født i 1990 eller senere. Dette gjelder unge som har gått igjennom en fireårig periode med arbeidsavklaringspenger, og som man fortsatt regner med har arbeidsevne. Kommunene skal bli kompensert for dette.

Arbeiderpartiets tiltakspakken for unge uføre Ekspandér faktaboks Forhindre frafall i skolen gjennom tidlig innsats og flere lærere per elev. Styrke yrkesopplæringa, sikre læreplass til kvalifiserte kandidater og opprette flere fagskoleplasser. Opprette flere studieplasser for å investere i fremtidas næringer, teknologiutvikling og velferdsstatens profesjoner. Nav Ung: Opprette egne stillinger og dedikere kontaktpersoner med tettere oppfølgning av ungdom ved Nav-kontorene. Finansierer flere tiltaksplasser. Både ordinære og for personer med nedsatt arbeidsevne. Benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak i større grad. Vi ønsker å vri tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne over til fullføring av videregående opplæring. Gjennomføre en aktivitetsreform for unge, herunder en jobbgaranti: De som er født i 1990 eller senere skal kommunen plikte å stille med en arbeidsplass, noe kommunen blir kompensert for.

– Vi kan ikke se at våre unge faller utenfor arbeidslivet, kanskje for hele livet. Vi må investere i ungdommen vår. Bedre investering finnes ikke, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Aps lederduo: Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik. Foto: Odd Rune Kyllingstad/NRK

45 prosent økning i unge uføre

Statsministerkandidaten er i gang med valgturneen gjennom ti fylker og i dag var bussen kommet til Sør-Rogaland. Nestleder Hadia Tajik viste Støre rundt i hjemfylket, der de blant annet besøkte bedriften Roxel, som har omstilt seg fra olje til bygg- og anleggsbransjen. Tall på høy arbeidsledighet i regionen preget dagen, og Ap mener aktivitetsreformen er en del av løsningen.

– Folk som i dag går på arbeidsavklaringspenger, som man ser at risikerer å bli varig uføre, de ønsker vi skal ha en jobbgaranti, et tilbud om jobb, slik at de får et fotfeste i ordinært arbeidsliv. De trenger jobb og vi trenger kompetansen deres, sier Tajik.

Innføres jobbgarantien slik Ap vil blir Nav nødt til å tilby unge jobb, og klarer de ikke det blir kommunen pliktig til å tilby unge arbeid.

– Siden 2013 er det en 45 prosent økning i unge uføre. Dette er nesten ute av kontroll, så her må det kraftfulle tiltak til. Vi foreslår at i siste instans, må kommunen stille opp. I en norsk kommune er det mange uløste oppgaver. Det må være mulig å koble det med ledige hender, sier Støre.

– En «papirtiger»

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) kaller Aps forslag en «papirtiger».

– Det å skulle garantere ungdom jobb i kommunen er en garanti som ikke er verdt særlig mye. For det første har jo kommunen mange arbeidsplasser som krever spesiell kompetanse, derfor er det grenser for hvor mange jobber kommunen kan tilby.

– Og så er det paradoksalt at Ap nå ønsker å satse mer på kortvarige midlertidige stillinger i kommunene, samtidig som man skal avskaffe muligheten til å få en midlertidig stilling i det private, sier hun.