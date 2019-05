– Reagerte på den sterke bensinlukta

Kvinnen er moren til en gutt som Sunniva hadde besøkt tidligere om kvelden, søndag 29. juli i fjor.

Hun forteller at Sunniva Ødegård gikk fra dem i 22.30-tiden.

Varhaug-drapet Ekspandér faktaboks Natt til 30. juli 2018 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept like ved hjemmet hennes på Varhaug i Rogaland.

Drapsvåpenet skal ha vært en hammer.

Det er usikkert om Ødegård ble utsatt for et seksuelt overgrep mens hun var bevisstløs etter det første slaget fra hammeren, eller om overgrepet skjedde etter at hun ble drept.

En 18 år gammel mann er tiltalt for drapet. Han var 17 år da drapet skjedde.

I fjor sommer hadde den tiltalte et eskalerende rusproblem.

Forsvaren til den tiltalte mener 18-åringen var psykotisk da drapet skjedde, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring mot 18-åringen.

Rettssaken starter i Jæren tingrett i Sandnes onsdag 15. mai.

– Jeg våknet tre timer seinere av at sønnen min snakket på telefonen. Han sa at Sunniva hadde forsvunnet, og at mange mennesker var ute og lette, også politifolk. Jeg og mannen min kledde på oss og gikk ut.

Kvinnen gikk oppover grusstien og fant Sunniva drept på dette stedet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kvinnen forteller at hun kjente en sterk bensinlukt da de kom til jernbanebrua ved Åvegen.

– Vi lurte på hva som i all verden hadde skjedd her. Jeg gikk oppover grusstien og sa at det lå en person der. Jeg trodde først det var en som hadde fått for mye å drikke. Jeg lyste på vedkommende med lykta på mobilen min, og så at det ikke var noe liv der. Jeg kjente ikke igjen personen. Deretter løpte jeg ned grusstien og ropte etter mannen min og en politi som var der nede.

«Oh, shit»

En polititjenestemann forteller at han var på Varhaug denne natten. Han var i kontakt med Sunnivas kjæreste som kunne fortelle at han snakket med Sunniva rundt klokken 22.45.

Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Samtalen ble avsluttet brått med at Sunniva sa «oh, shit!», forteller polititjenestemannen.

Han kom seinere bort til Åvegen og hørte kvinnen som fant Sunniva komme løpende ned bakken.

Polititjenestemannen dro da opp stien, og ser at det ligger en jente der.

Klokken hadde da akkurat passert 03.00.

Sterkt preget polititjenestemann

– Jeg tok pulsen på Sunniva, men konstanterte raskt at hun var død, sier politimannen som er sterkt preget når han forklarer seg i retten.

Han kjemper mot tårene når han forteller om funnet, og da han etterpå varslet Sunnivas foreldre.

Også den neste polititjenestemannen som er i vitneboksen får brist på stemmen når han forteller om funnet av den 13 år gamle jenta.

I Jæren tingrett ble det vist enkelte bilder fra funnstedet i formiddag. Den tiltalte så hele tiden rett ned i bordet foran seg under bildevisningen.