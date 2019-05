– Klepp-ordføreren har misforstått helt

Klepp-ordføreren fikk stor nasjonal oppmerksomhet da hun fra talerstolen i kommunestyret mandag kveld fortalte om den grove hetsen mot henne på sosiale medier, og i andre sammenhenger.

Bakgrunnen er at hun har forsvart en ny bomring i kommunen.

«Det er ikke greit å be ordføreren om å se seg over skulderen til neste sommer», var noe av det ordføreren sa.

Braut Nese var opprørt over det hun tolket som en trussel mot henne på Facebook om bruk av vold.

Gråtkvalt Klepp-ordfører tok kraftig oppgjør med bom-aksjonister

I Facebook-posten som NRK har lest står det følgende:

«Kumulering blir et viktig våpen om ett år. Ordføreren din, eller for den saks skyld Sola sin bør se seg bak ryggen neste sommer».

– Snakket om gjenvalg

NRK har vært i kontakt med Lars Namork som skrev meldingen. Han har ingen problemer med at vi refererer navnet hans.

Namork mener det er utrolig at Klepp-ordføreren har tolket dette som trusler.

– Jeg er selv Høyre-medlem, og bosatt i Sola. I fjor høst diskuterte jeg bompenger i en nettgruppe med en jeg kjenner. Vi snakket da om valget neste sommer, og at noen ordførere vil få problemer med gjenvalg fordi de er i utakt med folket i bompengesaken.

Namork sier han er en fredelig person, og at ordføreren har tatt det han skrev helt ut av konteksten.

Lars Namork mener seg misforstått med meldingen som her er markert med gult. Foto: Skjermdump

– Hun burde ha kontaktet meg før hun brukte dette ukritisk fra talerstolen, selv om hun ikke refererte navnet mitt, sier han.

Namork sier han tar sterkt avstand fra alle kommentarer på Facebook som er truende i formen, og han mener det som barna til Klepp-ordføreren har vært utsatt for er «fullstendig uholdbart».

Ane Mari Braut Nese ønsker ikke å kommentere det Namork sier.

– Jeg har tydeligvis vært sint

NRK har også snakket med to andre som har skrevet meldinger på Facebook om Klepp-ordføreren. Her er hva de svarte:

Utsagn:

«Det er forbudt å gå med kniv på offentlige plasser. (…) Hva viss alle tar med sin lykke stein i lommen på 2–300 gram 🙃🙃🙃🙃, og ønsker bomringen over og ut, kanskje også dette er ulovlig😂😂😂😱😱😱».

Hva sier han som skrev det?

– Jeg kan ikke huske at jeg skrev dette, men jeg angrer på at jeg gjorde det – selv om det ikke er ulovlig å gå med stein i lommen. Det må være noe jeg har skrevet en sein fredagskveld, og jeg har tydeligvis vært sint. Dette er jo politikere som går med skylapper.

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese snakker i Dagsrevyen ut om hetsen hun og familien er utsatt for.

– Er du ikke redd for at noen kan ta slike oppfordringer bokstavelig?

– Jeg vil jo tro at de fleste ser at dette er skrevet mest på tull, det ser verre ut enn det er ment som. Som journalist vet du jo at du noen ganger drar det du skriver litt langt for å provosere og få oppmerksomhet.

– Skrevet i frustrasjon

– Hva tenker du om at Klepp-ordføreren trakk fram det du skrev på talerstolen som noe av det mest ubehagelige?

– Akkurat det fikk jeg ikke med meg, men jeg synes synd på ordføreren. Selv om en ordfører kanskje må tåle noe mer enn en vanlig person, er det ingen som har rett til å trakkasere barna hennes. Og vold er jeg sterk motstander av, jeg har aldri vært voldelig selv.

Utsagn:

«Jeg håper de er noen bønder som kan spre møkk over huset hennes👍👍👍».

Hva sier han som skrev det?

– Jeg skrev dette i frustrasjon, og slettet det kort tid etter publisering. Jeg mente ikke det jeg skrev.

– Hun får null sympati fra meg

– Hva syns du om bompenge-debatten nå?

– Jeg syns det er greit at folk er motstandere og ytrer seg om det, men sjikanering og dritt tar jeg avstand fra.

Vi har også snakket med én som skrev følgende i bompengedebatten på en Facebook-gruppe, men hvor utsagnet ikke var direkte rettet mot Klepp-ordføreren:

Utsagn:

«Mød opp me våpen å baltre de e korrupt heile greiå».

Hva sier han som skrev det?

– Jeg kan ikke huske at jeg skrev akkurat dette, men jeg har vært en del på Facebook-siden til Bomfritt Jæren og skrevet innlegg.

– Hva tenker du om å oppfordre til vold i bompengesaken?

– Jeg kan ikke akkurat se at det jeg skrev var så galt.

– Tror du noen kan følge oppfordringen din?

– Det vil bare tiden vise. Selv har jeg ikke våpentillatelse.

– Hva synes du om all hetsen som Klepp-ordføreren har fått?

– Hun får null sympati fra meg i hvert fall der hun står og snakker om ungene sine. Men jeg driter egentlig i hele bomringen for min egen del. Jeg har nok penger til å betale for 200 bommer.