– Jeg vet ikke hvem som kan ta over hans stemme

Vi oppdaterer saken.

– Per Fugelli har vært en av de mest uredde stemmene vi har hatt. Han har vært fryktløs i møtet med offentligheten, og jeg vet ikke riktig hvem som kan ta over den stemmen, sier regissør Erik Poppe til NRK.

Lege og professor i sosialmedisin, Per Fugelli er død, etter at han fikk kreft for åtte år siden. Han ble nesten 74 år gammel. Poppe lager film om Fugelli sine siste dager, på ønske fra hovedrollen selv.

– Filmen blir en tett og personlig opplevelse, nesten som en privat historie om hvem Fugelli var. Den følsomme biten har han i grunn hatt gleden av å vise, sier Poppe.

Trist dag for mange

Poppe er ikke den eneste som tok nyheten om Fugelli sin død med et tungt hjerte.

– Det er veldig trist å høre at Per har gått bort. Det var noe som han har vært veldig åpen om at snart ville skje, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har satt stor pris på sine møter og diskusjoner med Fugelli. Foto: Tore Linvollen / NRK

Videre legger han til at Fugelli har vært samfunnsdoktoren og samfunnsrefseren i Norge, og at Høie selv har satt stor pris på de møtene og de diskusjonene han har hatt med Fugelli.

– Selv om vi stod langt fra hverandre i politikken, hadde vi mange saker som vi engasjerte oss i. Per har etterlatt seg en arv som er utrolig viktig, sier Høie.

Tok det siste bildet

Den norske fotografen Morten Krogvold tok det siste portrettet av Per Fugelli, og han forteller at de hadde en fin stund sammen i studio.

– Jeg har hatt mye kontakt med ham og ville gjerne ha et portrett, til tross for at det gikk mot slutten. Da han så portrettet, lo han og kalte meg en rakker, sier Krogvold.

Han beskriver Fugelli som en fantastisk samtalepartner, en showmann og et av de morsomste menneskene man kunne være sammen med.

– Selv Per var ikke så uredd for døden som han kunne gi inntrykk av, men han kjempet veldig for at folk skulle få et naturlig forhold til døden, sier Krogvold.

Han legger til at han vil minnes Fugelli som et menneske man ble inderlig glad i, og at karismaen hans nådde veldig sterkt ut.

Forfatter Aksel Fugelli har skrevet bok om faren sin. I dag kom nyheten om at Per Fugelli har gått bort. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hadde familien rundt seg

Sønnen Aksel Fugelli la i ettermiddag ut en post på Facebook, der han tar farvel med faren.

I sin siste kronikk, publisert i Aftenposten 6. august, takket Per Fugelli for livet han har hatt i Norge. Der skrev han også at han var på Jæren nå, for å dø.

Var viktig for folk med kreft

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, omtaler Per Fugelli som en av landets viktigste debattanter, særlig fordi han satte døden på dagsorden.

– Han klarte å åpne for mange alle de vanskelige samtalene i siste fasen av livet, både for den som var døende og pårørende rundt. Det hjalp veldig mange mennesker, sier Ryel.

Hun mener Fugelli har hatt veldig mye å si for kreftsaken, mest fordi han ble sakens ansikt utad.

– Ved å være åpen om kreftsaken, ga Per Fugelli håp til mange. Han har hatt en helt unik rolle, og det viser den store tilslutningen som var til han, sier Ryel.