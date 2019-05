– Han har alltid hatt en kort lunte. Det skulle ikke mye til for at han slo neven i bordet og sa «nå er jeg sint», men han var aldri voldelig.

Det fortalte kameraten til den tiltalte 18-åringen i sitt vitnemål.

– Hvis vi snakket i munnen på hverandre, ga han klar beskjed: «En om gangen.» Og hvis noen snakket i munnen på ham, ga han beskjed om at vi måtte tie stilt, sa kameraten.

På rommet sitt hos moren hadde den tiltalte slått flere hull i veggen, fortalte kameraten.

Isolerte seg

Han tegnet et bilde av en gutt som begynte å ruse seg, og dermed falt mer og mer ut av det sosiale livet i bygda.

Sommeren før drapet var han knapt sammen med folk, ifølge kameraten.

– Helt på slutten gikk han rett hjem etter arbeid for å være på dataen.

Den tiltalte som da var 17 år, gjorde i denne perioden flere søk etter grove overgreps- og voldsvideoer. Når det gjelder overgrepsvideoene hevder han at noen har hacket PC-en hans.

– Morsomt å kidnappe

Ifølge kameraten fikk den tiltalte et mørkere sinnelag etter at han begynte å ruse seg.

– Han fortalte at det ville vært morsomt å kidnappe folk, sa kameraten.

Han sa at den tiltalte alltid hadde vært opptatt av adrenalin og spenning, og drev ofte med hærverk – han knuste ruter og sprengte postkasser.

Samtidig hadde den tiltalte svært lyst på kjæreste, ifølge kameraten.

– Fikk han det, skulle han vaske klær og ha respekt for dem.

Dette er det siste bildet som er tatt av Sunniva Ødegård. En selfie hun tok kun timer før hun ble drept. Foto: Privat

I sin forklaring mandag, gjorde politibetjenten rede for nettsøk som den tiltalte gjorde i perioden før drapet.

Han søkte blant annet informasjon om hvordan man bør oppføre seg overfor jenter, som for eksempel: «How to talk to your girl» og «What to say to a girl when you meet her for the first time.»

– Var vi på fest, var han alltid respektfull overfor jentene, sa kameraten.

Ingen digitale spor tyder på at den tiltalte hadde noen relasjon til Sunniva Ødegård.

Videre viser mobilloggen til Sunniva at det aldri har vært noen kontakt dem imellom, i fall ikke via hennes telefon.

Varhaug-drapet Ekspandér faktaboks Natt til 30. juli 2018 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept like ved hjemmet hennes på Varhaug i Rogaland.

Drapsvåpenet skal ha vært en hammer.

Det er usikkert om Ødegård ble utsatt for et seksuelt overgrep mens hun var bevisstløs etter det første slaget fra hammeren, eller om overgrepet skjedde etter at hun ble drept.

En 18 år gammel mann er tiltalt for drapet. Han var 17 år da drapet skjedde.

I fjor sommer hadde den tiltalte et eskalerende rusproblem.

Forsvaren til den tiltalte mener 18-åringen var psykotisk da drapet skjedde, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring mot 18-åringen.

Rettssaken startet i Jæren tingrett i Sandnes onsdag 15. mai.

– Forferdelig

Ikke uventet var moren til Sunniva Ødegård svært preget da hun vitnet i retten i dag.

– Jeg har hatt det forferdelig, sa hun i sitt korte vitnemål.

Moren strevde med å få fram ordene, og måtte flere ganger kjempe mot tårene. Hun fortalte om dager fylt med sorg og netter uten søvn.

Samtidig fortalte hun om et stort nettverk av venner og familie som hjalp til.

– Det er uvurderlig å ha mange i nærheten, sa moren, som ser fram til at rettssaken blir ferdig.

– Det skal bli godt å få en avslutning på det – kanskje komme videre.