Rettssaken måtte stanses – tiltalte utagerte på bakrommet

– Vi forstår at det er en påkjenning for tiltalte å være i retten. Vi vet fra før at han er syk. Men det er overraskende at det er i dag han utagerer, sier statsadvokat Nina Grande.

Moren til drepte Sunniva Ødegård (13) hadde satt seg i vitneboksen for å gi sin forklaring. Men den draptiltalte 18-årigen kom aldri inn i salen. Grunnen var at han hadde utagert på bakrommet.

Etter det NRK kjenner til kasta den tiltalte en stol og et askebeger i veggen. Politiet måtte legge ham i bakken. Retten måtte derfor ta en lengre pause.

Varhaug-drapet Ekspandér faktaboks Natt til 30. juli 2018 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept like ved hjemmet hennes på Varhaug i Rogaland.

Drapsvåpenet skal ha vært en hammer.

Det er usikkert om Ødegård ble utsatt for et seksuelt overgrep mens hun var bevisstløs etter det første slaget fra hammeren, eller om overgrepet skjedde etter at hun ble drept.

En 18 år gammel mann er tiltalt for drapet. Han var 17 år da drapet skjedde.

I fjor sommer hadde den tiltalte et eskalerende rusproblem.

Forsvaren til den tiltalte mener 18-åringen var psykotisk da drapet skjedde, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring mot 18-åringen.

Rettssaken startet i Jæren tingrett i Sandnes onsdag 15. mai.

Den tiltalte fulgte den videre rettssaken fra et annet rom, med helsepersonell til stede. Hans forsvarer, Tor Inge Borgersen, vil ikke utdype dette overfor NRK.

Det er fra før kjent at den tiltalte er psykisk syk og går på medisiner under rettssaken.

Den tiltale virket rolig i retten før lunsjpausen. Han hvilte til tider hodet i bordplata. Men da 18-åringen ble ført ut av rettsalen av politiet, presset han knyttneven mot vinduet. Kort tid etter skjedde episoden på bakrommet.

– Ingen bilder av Sunniva

Dag sju av rettssaken etter drapet på Sunniva Ødegård (13) handlet mye om tiltaltes aktivitet på nettet i tiden før ugjerningen.

Dette er det siste bildet som er tatt av Sunniva Ødegård. En selfie hun tok kun timer før hun ble drept. Foto: Privat

Politiet har ikke funnet noe i nettsøkene til den tiltalte 18-åringen, eller i hans aktivitet på sosiale medier, som tyder på at tiltalte hadde kontakt eller noen relasjon med Sunniva Ødegård i forkant av drapet, forklarte en politibetjent i retten.

– Vi har funnet flere hundre lovlige bilder av jenter i hans aldersgruppe, men ingen av Sunniva, sa politibetjenten.

Nysgjerrig på vold og tortur

Nettsøkene tegner et bilde av en 17-åring som var nysgjerrig på vold, tortur og annen grensesprengende aktivitet. Han gjorde i løpet av våren 2018 flere nettsøk etter grove videoer.

Blant annet søkte han opp en video av to gutter som prøver å drepe en jente ved å skyte henne i bakhodet.

I dagene før drapet søkte tiltalte etter overgrepsvideoer mot barn på nettet. Han så også en svært grov voldsvideo, som NRK har omtalt tidligere, to ganger.

18-åringen søkte videre etter videoer av politiet som avslører og konfronterer seksualforbrytere.

Søkte på dating-tips

Politibetjenten understreket i retten at tiltalte helst foretok helt vanlige nettsøk. I sitt vitnemål valgte politibetjenten å ta med nettsøk om hvordan man bør oppføre seg overfor jenter.