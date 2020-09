20 år siden Tina-drapet – her er de 13 «kalde» Kripos-sakene

– Som ventet sitter løsningen langt inne i slike saker. Det var vi forberedt på da gruppa ble opprettet. Dette er saker som ble høyt prioritert og grundig etterforsket allerede den gangen de skjedde, sier Espen Erdal, sjef i Seksjon for kalde saker i Kripos, også kjent som cold case-enheten.

Seksjon for kalde saker Ekspandér faktaboks Kripos fikk 6. mai 2015 i oppdrag av Politidirektoratet å opprette Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker, populært kaldt cold case-enheten.

I dag har enheten fått navnet Seksjon for kalde saker.

Sakstypen er primært uoppklarte drap, men også mistenkelige dødsfall og savnetsaker som kan være drap. Andre sakstyper kan også være aktuelle.

Arbeidsflyten er slik at Kripos vanligvis bistår eller rådgir det aktuelle politidistriktet som fortsatt har hovedansvaret for saken.

Kripos kan i særlige tilfeller overta ansvaret for etterforskning og påtale.

Men en ting står helt klart for Erdal.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å løse de alvorligste sakene. Erfaringer har vist at flere av dem kan løses selv om det har gått lang tid, sier han.

Nederst i denne artikkelen gir Espen Erdal en oversikt over hvilke 13 saker cold case har bistått aktivt i siden enheten ble opprettet i 2015.

Tina-saken: Har fått ny informasjon

– I den nye etterforskningen av Tina Jørgensen-drapet har vi gjennomført rundt 100 avhør. Et flertall av disse har ikke snakket med politiet tidligere. Vi har fått nøstet videre i flere tråder fra den opprinnelige etterforskningen, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin, påtaleansvarlig for Tina-saken i Sør-Vest politidistrikt.

Tina sammen med moren Torunn og tantebarna sine. Foto: Privat

Ifølge Byberg Malmin har politiet i forbindelse med etterforskningen også vært i kontakt med og avhørt personer som tidligere ikke har ønsket å ha kontakt med politiet.

Enkelte av disse har brutt med sine tidligere miljø.

Politiadvokaten ønsker ikke å gå inn på hvilke opplysninger som har kommet fram.

Fikk drapsmannen hjelp?

Til tross for iherdig politiarbeid de siste to årene har ikke Tina-gruppa kommet noe nærmere en oppklaring av drapsgåten.

Tina Jørgensen-saken Ekspandér faktaboks Stavanger-jenta forsvant natt til 24. september 2000. I dag er det nøyaktig 20 år siden den varme høstdagen som snudde livet på hodet for Tinas familie og hennes mange venner.

Tina hadde kranglet med kjæresten på et utested i sentrum, og hun dro hjemover i 01.30-tiden.

Etter all sannsynlighet ble Tina drept like ved bybrua på Sølyst, bare et par hundre meter fra leiligheten hvor hun bodde.

Fem personer har vært siktet for drapet gjennom de 20 årene, deriblant Tinas kjæreste. Men ingen har vært tiltalt.

– Status er fortsatt at vi ikke har noen mistenkte for drapet, sier Byberg Malmin.

Kummen ved Bore kirke på Jæren hvor liket av Tina ble funnet 26. oktober 2000 da politiet lette etter et ransvåpen i en annen sak. Foto: Erlend Frafjord

Etter det NRK kjenner til skal Tina-gruppa blant annet ha blitt tipset om navngitte personer som, ifølge informanter, skal ha vært med på å transportere Tina bort etter drapet – på oppdrag fra gjerningspersonen.

– Alle tipsene er vurdert og sjekket opp mot øvrig informasjon som ligger i saken, men ingen av disse tipsene har gitt oss nye svar, sier politiinspektøren.

– Noen vet noe

– Kan vi fortsatt få klarhet i hva som skjedde under bybrua i Stavanger for 20 år siden?

– Noen der ute vet noe. Politiet har ikke gitt opp, og vi ønsker flere opplysninger. Så seint som i august fikk vi inn tips, sier Unni Byberg Malmin.

En del av Tina-gruppa er nå tilbakeført til sine faste oppgaver siden politiet har gjennomført mange av de oppgavene Kripos anbefalte dem å gjøre.

– Dette betyr ikke at etterforskningen er avsluttet. Vi jobber fortsatt med saken, og håndterer og vurderer tips fortløpende, sier hun.

Det sannsynlige åstedet i Tina-saken, under bybrua i Stavanger. Foto: Erlend Frafjord

Tina-drapet er en av 13 saker som Seksjon for kalde saker i Kripos har jobbet med siden gruppa ble opprettet for fem år siden.

– Generelt kan vi si at det i flere av cold case-sakene ikke mangler interessante kandidater. Men når det har gått lang tid er det krevende både å få sjekket folk helt ut av, eller helt inn i sakene, sier Espen Erdal i Kripos.

– Bedre analyser

Ifølge Erdal har det en verdi i seg selv at slike saker gjennomgås med nye øyne.

– Det har også stor betydning for de pårørende at politiet prøver på nytt, og at saken som gjelder deres kjære ikke blir glemt.

Politiet kan i dag få resultater fra tekniske spor som man tidligere ikke kunne analysere med datidens teknologi.

– Dessuten kan en gjennomgang av oss i Kripos gi politidistriktet en ny anledning og ny giv til å ta opp en sak, enten på egen hånd, eller sammen med oss, sier Erdal.

Espen Erdal leder Seksjon for kalde saker i Kripos. Den tverrfaglige gruppa består av 12 personer; erfarne etterforskere, krimteknikere, jurister, psykologspesialister og analytikere. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Kripos-sjefen ser også en annen stor gevinst ved slike gjenopptakelser: At flere etterforskere og jurister i de ulike politidistriktene får oppdatert og detaljert kjennskap til alvorlige, uoppklarte saker.

– Dette kan gjøre dem bedre i stand til å løse sakene hvis det kommer ny informasjon, eller skjer utvikling, mener han.

Han trekker fram drapene på Tina Jørgensen og Birgitte Tengs som eksempler.

– Jeg mener at Sør-Vest politidistrikt har langt bedre forutsetninger for å jobbe med disse sakene i dag enn for fem år siden.

Teknisk materiale ble kastet

I Tina-saken har Kripos og Sør-Vest politidistrikt ikke fått mye glede av ny teknologi siden politidistriktet tidligere har kastet mesteparten av det biologiske materialet i saken.

Blant annet på bakgrunn av dette kom Espen Erdal i 2018 med kritikk mot deler av den tidligere etterforskningen av saken.

– Tina-drapet er en sak som har gjort sterkt inntrykk på meg. Jeg håper inderlig at den kan bli oppklart, sier Erdal.

Her er sakene hvor cold case-gruppa har vært aktivt involvert. Noen av sakene er avsluttet som følge av funn eller domfellelser.

I tillegg har de vært rådgivere i en del andre alvorlige saker:

Drapssakene Knut Øyvind Mo I 1999 brant bolighuset til Knut Øyvind Mo (34) i Valdres ned til grunnen. En rutinemessig obduksjon viste at han ble skutt og drept, før huset ble tent på. Dette er en av to saker som cold case jobber aktivt med nå for tiden.

Birgitte Tengs Cold case sin første sak i 2015. Birgitte-drapet i 1995 etterforskes fortsatt aktivt i Sør-Vest politidistrikt etter at det har kommet lovende svar fra Østerrike på nye tekniske undersøkelser av hår fra åstedet.

Tina Jørgensen 20-åringen forsvant natt til 24. september 2000, etter en bytur i Stavanger. En måned seinere ble liket funnet i en dreneringskum noen mil sør for Stavanger. Cold case kom våren 2018 med en anbefaling til Sør-Vest politidistrikt om en delvis ny etterforskning av saken. Gjenopptakelsen har foreløpig ikke gitt resultater.

Marie-Louise Bendiktsen Også omtalt som Sjøvegan-saken. Bendiktsen ble drept i 1998. Saken er oppklart etter at en mann i fjor ble dømt til 17 års fengsel. Ifølge Espen Erdal, cold case-leder i Kripos, var det av avgjørende betydning at en av de lokale etterforskerne aldri ga opp.

Sak som Kripos ikke vil identifisere Cold case har også vært aktivt inne i en femte drapssak, men ønsker ikke å oppgi hvilken. Arbeidet med denne saken pågår fremdeles.

Savnetsakene Therese Johannessen Niåringen forsvant fra Fjell i Drammen 3. juli 1988. I fjor høst konkluderte Kripos med at de ikke anbefaler videre etterforskning.

Christer Fretheim Flem 37-åringen forsvant 9. mai 2016 i Sogndal da han var på en tur med institusjonen han bodde på. Levningene ble funnet i juni i år. Politiet konkluderer med at dødsfallet trolig var en ulykke.

Maja Herner 25-åringen fra Polen ble meldt savnet etter en fjelltur i Ørsta på Sunnmøre 21. november 2018. 5. juni i år ble levningene hennes funnet i et fjellområde ved Nivane i Ørsta. Dødsårsaken var trolig fall fra stor høyde som følge av en ulykke.

Sak som Kripos ikke vil identifisere Cold case har også bistått aktivt i en fjerde forsvinningssak som de ikke ønsker å identifisere. I denne saken er konklusjonen at det trolig har skjedd en ulykke.

Mistenkelige dødsfall Tre saker som Kripos ikke vil identifisere Cold case har bistått aktivt i etterforskningen av tre mistenkelige dødsfall, men ønsker ikke å opplyse hvilke. Den ene etterforskningen pågår fortsatt hos cold case i Kripos som en av to saker de for tiden er fullt belagt med (i tillegg til Knut Øyvind Mo-drapet). De to andre sakene er overtatt av de aktuelle politidistriktene.

Død etter kroppsskade Martine-saken Martine var bare 13 måneder da hun i 2006 døde av hodeskader. I 2007 ble Martines dagmamma siktet, men politiet henla saken. I 2015 satte cold case i gang ny etterforskning som førte til at det ble tatt ut ny tiltale. Dagmammaen ble i fjor dømt til fire års fengsel.



For ordens skyld: Journalisten av denne artikkelen ga ut bok om Tina-drapet før han ble ansatt i NRK. I boka kritiseres politiet for en rekke mangler ved den opprinnelige etterforskningen.