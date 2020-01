190 trusler om skoleskyting på to uker: – I dag er det få folk på skolen

Den siste tiden har det kommet en rekke trusler om skoleskyting. Skoler i hele landet har mottatt disse truslene, skriver politiet i en pressemelding tirsdag.

Siden 14. januar har det kommet hele 190 trusler om skoleskyting. Bare i dag har det kommet 11 slike trusler på landsbasis.

– Politiet ser svært alvorlige på disse truslene. Hver hendelse blir håndtert og vurdert separat. Det pågår etterretning både lokalt og nasjonalt, uttaler stabssjef Håkon Strand i Sør-Vest politidistrikt i pressemeldingen.

Han sier videre til NRK at truslene blir framsatt via skolens sosiale medier. Politiet har en formening om hvem som står bak truslene og hva motivet deres er. Ifølge Strand er det snakk om «en gruppering».

– Vi ser at mange av truslene følger det samme mønsteret. Det er snakk om datakyndige folk som klarer å skjule identiteten sin, sier Strand.

Politiet vurderer truslene som falske.

– Vi ser det som lite sannsynlig at intensjonen er å realisere noen av disse truslene, sier Strand.

IKKE FØRSTE GANG: Bryne vidaregående skule er blant skolene som har mottatt trusler om skyting. Ved denne skolen har truslene kommet ved to anledninger. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Nesten tom kantine

Senest i går ble Bryne vidaregående skule på Jæren truet for andre gang.



Det gjør at mange elever har holdt seg hjemme i dag, sier elevrådsleder Ronald Alan Velasco.



– I dag er det få folk på skolen. Nesten ingen i kantina. Noen føler seg redde på grunn av trusselen, sier han.

Elev Sandra Hodne sier at det også finnes medelever som utnytter situasjonen.

– De blir igjen hjemme og skulker. Det kan jeg forstå. Det har vært en dyster stemning på skolen i dag. Hele klasser har uteblitt, og i min klasse møtte kun halvparten opp. Flere lærere har også gått hjem, sier hun.

Sandra Hodne er elev ved Bryne vidaregående skule, og sier det har vært en dyster stemning på skolen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Elevrådsleder Velasco sier det er vanskelig å vite hva man skal tro.



– Det er andre gangen det kommer en sånn trussel. Vi begynner å bli mer skeptiske til om det er en falsk trussel eller ei, men vi stoler på politiet, sier han.

Det er Sør-Øst politidistrikt som koordinerer alle sakene som gjelder trusler om skoleskyting.

Gjelder hele landet

Elevene ved Bryne vidaregående skule fikk gyldig fravær tirsdag hvis de ikke orket på møte på skolen på grunn av truslene som er kommet.

Men onsdag er det vanlig skoledag igjen, skriver rektor Ingunn Folgerø i en melding til alle elever. Hun understreker at det er lite trolig at truslene er reelle og at all undervisning vil gå som planlagt.

Rektor Ingunn Folgerø forstår at elevene blir redde, men har gitt beskjed om at det er vanlig skoledag ved Bryne vidaregåande skule onsdag. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Sist torsdag var det elever ved Bodø videregående skole som mottok trusler om skyting. Også denne skolen har opplevd en lignende hendelse tidligere, i 2017.

Før helga ble Vågen videregående skole i Sandnes utsatt for bombetrusler.

Tre uker tilbake mottok flere skoler i Drammen, Hønefoss og Kongsberg trusler om angrep.